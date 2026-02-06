Какво следва след приетите промени в изборните правила

Промените в Изборния кодекс са отнели значително пленарно време, а тепърва ще стане ясно какъв ефект ще имат върху изборния процес. Според журналиста Силвия Великова българите в САЩ и Великобритания ще трябва да чакат с часове, за да упражнят правото си на глас, а темата ще бъде използвана и в предизборната кампания.
Политологът Любомир Стефанов е на мнение, че резултатът ще бъде спад на избирателната активност.
Великова коментира и позиция на партия „Възраждане“, според която българите в чужбина не допринасят за икономиката на страната.
Журналистът постави и въпроса за отношението към сънародниците зад граница.
Стефанов смята, че ако подобни процеси са координирани, това би било тревожно, а ако не са — говори за проблеми в политическата среда.
Великова обърна внимание и на отпадането на блицконтрола на премиера.
Журналистът коментира и действията на Илияна Йотова, като отбеляза по-умерен стил в сравнение с президента Румен Радев.
По думите ѝ Йотова е успяла да неутрализира спорни предложения.
Стефанов също коментира нарастващата роля на Йотова в политическия живот.
Според него тя е подготвена за тази роля и различията ѝ с Румен Радев стават все по-видими.