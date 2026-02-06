НА ЖИВО
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
          Какво следва след приетите промени в изборните правила

          Според анализаторите ограниченията за секциите в чужбина ще затруднят гласуването и ще се използват политически преди изборите

          6 февруари 2026 | 12:55 700
          Парламент
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Промените в Изборния кодекс са отнели значително пленарно време, а тепърва ще стане ясно какъв ефект ще имат върху изборния процес. Според журналиста Силвия Великова българите в САЩ и Великобритания ще трябва да чакат с часове, за да упражнят правото си на глас, а темата ще бъде използвана и в предизборната кампания.

          „Промените в Изборния кодекс изгубиха много пленарно време, ще видим докъде ще доведе това решение. Със сигурност българите в САЩ и Великобритания ще чакат часове, за да гласуват. А тази промяна в правилата ще бъде използвана и в предизборната кампания“, заяви Великова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

          Политологът Любомир Стефанов е на мнение, че резултатът ще бъде спад на избирателната активност.

          „Ще падне избирателната активност“, каза той, определяйки ситуацията като „проста бакалска сметка“.

          Великова коментира и позиция на партия „Възраждане“, според която българите в чужбина не допринасят за икономиката на страната.

          „Как не ги е срам. Родителите на такива хора, които са в чужбина, живеят сравнително добре благодарение на парите, които идват оттам“, заяви тя.

          Журналистът постави и въпроса за отношението към сънародниците зад граница.

          „Как може някой да има такова отношение към български граждани, само защото ти вече нямаш такива добри позиции там“, добави Великова, визирайки „Възраждане“.

          Стефанов смята, че ако подобни процеси са координирани, това би било тревожно, а ако не са — говори за проблеми в политическата среда.

          „Ако това е оркестрирано, е лош сценарии, а ако не е – е лошо качество на политиците“, каза политологът.

          Великова обърна внимание и на отпадането на блицконтрола на премиера.

          „За какъв парламентаризъм става дума в такъв случай“, запита тя.

          Журналистът коментира и действията на Илияна Йотова, като отбеляза по-умерен стил в сравнение с президента Румен Радев.

          „Тя е показала професионално поведение, също така продължава линията на Радев, но не с този остър тон и така нападателно“, каза Великова.

          По думите ѝ Йотова е успяла да неутрализира спорни предложения.

          „Тя си дава смета, че изборът на служебен премиер е важен за нейната кариера“, допълни журналистът.

          Стефанов също коментира нарастващата роля на Йотова в политическия живот.

          „Йотова за пръв път в кариерата си е на най-видимата позиция в държавата“, заяви той.

          Според него тя е подготвена за тази роля и различията ѝ с Румен Радев стават все по-видими.

          „Йотова ще се превръща все повече и повече във фигурата, която сме искали като президент“, коментира политологът.

