      петък, 06.02.26
          Камери са заснели умишления палеж на хижа „Петрохан“, разследват ритуално самоубийство

          6 февруари 2026 | 20:52 10632
          Владимир Висоцки
          Видеозаписи от охранителни камери хвърлят нова светлина върху трагичния инцидент в хижа „Петрохан“. Според информация на „Телеграф“, техниката е заснела конкретните действия на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев минути преди избухването на пламъците. На записите се вижда как тримата прибират кучетата, след което собственоръчно подпалват сградата в неделя, 1 февруари. След извършването на действията, мъжете излизат от обхвата на видеонаблюдението.

          Събраните до момента улики насочват криминалистите към основната версия за ритуално самоубийство. Разследването разкрива и присъствието на други лица на мястото на инцидента, които са успели да напуснат района. Свидетели на случилото се са били Ивайло Калушев, известен с прозвището Мексиканеца, който се представя за лама, както и 15-годишният Александър Макулев и 22-годишният Николай Златков.

          Данните сочат, че в ранните часове на понеделник тримата оцелели напускат хижа „Петрохан“. Те се придвижват с джип, брандиран с надпис на „Планинската спасителна служба“, като се насочват към село Българи в планината Странджа. Според първоначалната информация групата е прекарала там два дни, след което следите им се губят.

          Мистерията „Петрохан“ се заплита: Откриха изоставен кемпер край Монтана. Предполага се, че е на издирвания Калушев Мистерията „Петрохан“ се заплита: Откриха изоставен кемпер край Монтана. Предполага се, че е на издирвания Калушев

          Разследващите са установили, че през 2022 година Мексиканеца е закупил къща в село Българи, която е използвал като база. Имотът се намира на стратегическо място, само на около 10 км от границата с Турция. В района е разположена и пещерата „Махарата“, за която съществуват предположения, че крие неизследвани галерии, водещи към съседната държава.

          Планински eкскурзовод с неудобни въпроси за случая „Петрохан“: Къде са родителите на 3000 деца? Планински eкскурзовод с неудобни въпроси за случая „Петрохан“: Къде са родителите на 3000 деца?

          Властите не изключват вероятността Ивайло Калушев, използвайки опита си на пещерняк, да е превел младежите през тези подземни маршрути извън пределите на България. За проверка на тази хипотеза органите на реда преглеждат записите от термокамери и други средства за видеонаблюдение на Гранична полиция в региона.

          Схема „Петрохан“: Хижа на Витоша е параван за международен трафик и криптоферми (аудио) Схема „Петрохан“: Хижа на Витоша е параван за международен трафик и криптоферми (аудио)
