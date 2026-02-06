Кирил Котрулев разкрива началото на българския попфолк във „Вечните песни на България“

Един от пионерите на българската попфолк музика – Кирил Котрулев – ще бъде специален гост в предаването „Вечните песни на България“, където ще разкаже своята вълнуваща и малко позната история за раждането на жанра у нас и за първите песни, превърнали се в хитове за поколения българи.

В откровен телевизионен разговор той ще върне зрителите към създаването на дует „Южен вятър“ – формация, оставила траен отпечатък в музикалната история на страната. Котрулев ще сподели спомени за първите записи, за духа на времето и за пътя на песните, достигнали впечатляващи тиражи и превърнали се в част от културната памет на българската публика.

Интервюто ще насочи поглед и към днешния ден – как се създават авторски песни в съвременната музикална среда, какво означава мисията да правиш стойностна музика и защо някои композиции продължават да звучат повече от три десетилетия по-късно. Разговор за вдъхновението, отговорността към публиката и силата на мелодиите, които не остаряват.

Срещата с Кирил Котрулев зрителите могат да гледат на 7 февруари 2026 г. от 20:00 часа по телевизия Евроком в предаването „Вечните песни на България“ – едно пътуване към корените на българския попфолк и към музиката, която остава завинаги.