НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:39 Първа реакция от Украйна на атентата срещу Алексеев: Един ден делото ще бъде доведено до край!16:52 Проф. Илин Савов пред Евроком: Грози ни вълна от шантаж със записи от лекарски кабинети и хотели (аудио)16:27 Досиетата „Епстийн“: Връзки с „Мосад“, какво значи „пица“, „хотдок“ и „сос“, и каква е българската следа на Робърт Максуел (видео)16:01 От последните минути: Завършиха преговорите между Иран и САЩ, ето за какво се разбраха15:35 Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни13:22 Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)11:09 Пускането на Брендо е в ход! Заместникът на отстранения шеф на затвора не спира процедурата10:59 Изскочи ДС връзка между собственика на хижа Петрохан и дарителите на убитите „рейнджъри“
          НачалоБългарияОбщество

          Кметът на София: Кризата с боклука не е инцидент, а системен проблем

          6 февруари 2026 | 20:17 00
          Васил Терзиев
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Васил Терзиев изрази категорична позиция относно проблемите със сметосъбирането в столицата, определяйки ситуацията не просто като логистично предизвикателство, а като системен сблъсък с утвърдени порочни практики.
          В официално обръщение градоначалникът подчерта, че управлението на отпадъците е сектор, в който дълго време страхът и зависимостите са доминирали над обществения интерес.

          - Реклама -
            
            

          Терзиев посочи, че видимата част на проблема – препълнените контейнери – е само върхът на айсберга, чиято основа е градена с десетилетия. Той сподели своята позиция в социалните мрежи, акцентирайки върху необходимостта от радикална промяна в подхода към комуналните услуги.

          „Проблемът с боклука в София е сблъсък с модел, трупан с години. Модел, в който страхът, зависимостите и мълчанието са били по-силни от правилата и обществения интерес“, заяви кметът.

          Според него ескалацията на напрежението е направила проблема невъзможен за игнориране от гражданите. „Когато кризата стигна до контейнерите пред домовете ни, тя стана видима за всички. Но причините ѝ не са от вчера“, допълни той.

          За да подкрепи тезата си за икономическите измерения на проблема, Терзиев се позова на експертни данни. Той цитира изследване, което поставя сенчестите практики в този сектор сред най-печелившите незаконни дейности на континента.

          „Днес вече имаме и факти – анализ на Центъра за изследване на демокрацията показва, че престъпленията с отпадъци са сред най-доходоносните незаконни бизнеси в Европа“, посочи столичният кмет.

          Васил Терзиев очерта мрачна картина на състоянието на пазара за сметосъбиране у нас, характеризиращ се с липса на конкурентна среда и натиск върху местните власти. По думите му: „В България този сектор отдавна е затворен, с натиск върху общините и без реална конкуренция. Последиците ги плащаме всички – всеки ден.“

          Градоначалникът бе откровен, че изходът от ситуацията няма да бъде лек и ще изисква непопулярни мерки и устойчивост срещу статуквото. Той определи пътя към решението през призмата на законността и отказа от работа под натиск.

          „Решението не е лесно и не е удобно. То минава през ясни правила, реален контрол и отказ да плащаме от „страх““, категоричен бе Терзиев. Той предупреди, че промяната ще срещне отпор, но това е единственият начин градът да се освободи от зависимости. „Трудният път среща съпротива, но е единственият, който си струва. За да не бъде София повече в капан на чужди интереси, а град, управляван в интерес на хората.“

          В заключение Васил Терзиев потвърди ангажимента си да работи за финансовата и моралната хигиена на града, използвайки метафората за скрития данък, който обществото плаща заради корупционни схеми.

          „Няма да спра да повтарям, че моята задача е да не позволя софиянци да плащат данък корупция. И ще преследвам тази цел, каквото и да ми струва това“, завърши кметът.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Стоян Царев: Таксите и цените, които определя общината в Бургас, скачат двойно

          Златина Петкова -
          "Едно гробищно място в Бургас от новата година скочи от 125 лева на 125 евро. Това е 100% увеличение. Билетите за музеи също скачат. Домът на Петя Дубарова вече може да се посети не срещу два лева, а срещу две евро. Примерите са много."
          Политика

          Кирил Веселински: Борисов и Пеевски ограбиха българския народ със сметките за ток

          Златина Петкова -
          "Държавата не работи заради Бойко Борисов от 15 години, включително и към настоящия момент. Днес нямаше заседание в парламента, защото мафията скри своите матрьошки."
          Политика

          Ива Митева: Промените в изборните правила са политическо лицемерие, Сарафов е нелегитимен

          Екип Евроком -
          Липсват аргументи за въвеждането на лимит от 20 или 30 секции
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions