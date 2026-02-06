Васил Терзиев изрази категорична позиция относно проблемите със сметосъбирането в столицата, определяйки ситуацията не просто като логистично предизвикателство, а като системен сблъсък с утвърдени порочни практики.

В официално обръщение градоначалникът подчерта, че управлението на отпадъците е сектор, в който дълго време страхът и зависимостите са доминирали над обществения интерес.

Терзиев посочи, че видимата част на проблема – препълнените контейнери – е само върхът на айсберга, чиято основа е градена с десетилетия. Той сподели своята позиция в социалните мрежи, акцентирайки върху необходимостта от радикална промяна в подхода към комуналните услуги.

„Проблемът с боклука в София е сблъсък с модел, трупан с години. Модел, в който страхът, зависимостите и мълчанието са били по-силни от правилата и обществения интерес“, заяви кметът.

Според него ескалацията на напрежението е направила проблема невъзможен за игнориране от гражданите. „Когато кризата стигна до контейнерите пред домовете ни, тя стана видима за всички. Но причините ѝ не са от вчера“, допълни той.

За да подкрепи тезата си за икономическите измерения на проблема, Терзиев се позова на експертни данни. Той цитира изследване, което поставя сенчестите практики в този сектор сред най-печелившите незаконни дейности на континента.

„Днес вече имаме и факти – анализ на Центъра за изследване на демокрацията показва, че престъпленията с отпадъци са сред най-доходоносните незаконни бизнеси в Европа“, посочи столичният кмет.

Васил Терзиев очерта мрачна картина на състоянието на пазара за сметосъбиране у нас, характеризиращ се с липса на конкурентна среда и натиск върху местните власти. По думите му: „В България този сектор отдавна е затворен, с натиск върху общините и без реална конкуренция. Последиците ги плащаме всички – всеки ден.“

Градоначалникът бе откровен, че изходът от ситуацията няма да бъде лек и ще изисква непопулярни мерки и устойчивост срещу статуквото. Той определи пътя към решението през призмата на законността и отказа от работа под натиск.

„Решението не е лесно и не е удобно. То минава през ясни правила, реален контрол и отказ да плащаме от „страх““, категоричен бе Терзиев. Той предупреди, че промяната ще срещне отпор, но това е единственият начин градът да се освободи от зависимости. „Трудният път среща съпротива, но е единственият, който си струва. За да не бъде София повече в капан на чужди интереси, а град, управляван в интерес на хората.“

В заключение Васил Терзиев потвърди ангажимента си да работи за финансовата и моралната хигиена на града, използвайки метафората за скрития данък, който обществото плаща заради корупционни схеми.