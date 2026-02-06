НА ЖИВО
          Костадин Костадинов: С промените в Изборния кодекс беше спряно гласуването в Турция

          Костадинов обяви промяната в изборните правила за победа на „Възраждане“

          6 февруари 2026 | 10:36 410
          Лидерът на „Възраждане“ определи решението като победа срещу незаконния вот и заяви, че политическата борба продължава

          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира приетите промени в Изборния кодекс, според които секциите в държави извън Европейския съюз се ограничават до 20, като изключение правят консулствата и дипломатическите представителства. Именно неговата партия внесе предложението.

          „Вчера окончателно спряхме гласуването в Турция, което години наред (под прекия контрол на турското правителство) осигуряваше между 50 000 и 100 000 гласа за турските партии в България.“

          Костадинов твърди, че според него това гласуване е представлявало риск за страната.

          Костадин Костадинов с остра атака срещу Румен Радев заради еврото и Украйна Костадин Костадинов с остра атака срещу Румен Радев заради еврото и Украйна

          „Това масово незаконно гласуване представляваше директна заплаха за националната сигурност на нашата страна, осигурявайки на антиконституционните етнически партии в България между 5 и 10 допълнителни депутатски мандата – достатъчно, за да могат да манипулират и влияят върху фрагментирания и раздробен български политически процес“, допълва Костадинов.

          По думите му депутатите на „Възраждане“ са се противопоставили на представители на няколко парламентарни сили.

          „Ако трябва да сме точни, еничарите от ПП-ДБ, МЕЧ и „Величие“ бяха в пъти по-ожесточени защитници на ДПС и Пеевски от самите депесари. Това, разбира се, не е изненадващо. Добре известна е старата българска поговорка, че еничарите са по-турци и от самите турци. Но вчера еничарите бяха разгромени от „Възраждане“. На масовото незаконно гласуване в Турция беше сложен край. Същевременно правото на българските граждани да гласуват във всички останали държави по света остана абсолютно ненакърнено“, пише още лидерът на третата политическа сила в Народното събрание.

          Според Костадинов решението представлява сериозен успех, но политическата борба тепърва предстои.

          „Идват избори, на които „Възраждане“ окончателно трябва да се превърне в непреодолим фактор в България“, завършва Костадинов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

