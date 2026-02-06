Костадин Костадинов: С промените в Изборния кодекс беше спряно гласуването в Турция

Лидерът на „Възраждане“ определи решението като победа срещу незаконния вот и заяви, че политическата борба продължава
Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира приетите промени в Изборния кодекс, според които секциите в държави извън Европейския съюз се ограничават до 20, като изключение правят консулствата и дипломатическите представителства. Именно неговата партия внесе предложението.
Костадинов твърди, че според него това гласуване е представлявало риск за страната.
По думите му депутатите на „Възраждане“ са се противопоставили на представители на няколко парламентарни сили.
Според Костадинов решението представлява сериозен успех, но политическата борба тепърва предстои.