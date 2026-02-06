Край на грипната епидемия в Пловдив, ограничителните мерки отпадат

Заболеваемостта намалява, а учениците започнаха втория учебен срок с обучение в електронна среда

Пловдив и областта вече не се намират в грипна епидемия, като въведените ограничителни мерки ще останат в сила до края на днешния ден. Причината е, че заболеваемостта трайно намалява и няма основания за удължаване на мерките, съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция в Пловдив д-р Аргир Аргиров.

„Заболеваемостта спада и няма основания за удължаването ѝ“, съобщи директорът на Регионална здравна инспекция в Пловдив д-р Аргир Аргиров.

В Пловдивска област грипна епидемия беше обявена на 28 януари, когато отчетената заболеваемост достигна 225 на 10 000 души.

От началото на втория учебен срок – 3 февруари – учениците преминаха към обучение от разстояние в електронна среда, като мярката беше част от усилията за ограничаване разпространението на заразата.