НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:35 Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни13:22 Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)11:09 Пускането на Брендо е в ход! Заместникът на отстранения шеф на затвора не спира процедурата10:59 Изскочи ДС връзка между собственика на хижа Петрохан и дарителите на убитите „рейнджъри“09:38 Милен Иванов за Петрохан: Нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действия да неутрализира другите
          НачалоЕвропаПолитика

          Кремъл коментира атентата срещу заместник-началника на ГРУ

          6 февруари 2026 | 14:37 3512
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Руският президент Владимир Путин е бил уведомен за опита за убийство на високопоставен служител от военното разузнаване в Москва, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

          - Реклама -
            
            

          Генерал-лейтенант Владимир Алексеев е бил хоспитализиран, след като е прострелян няколко пъти в жилищна сграда в руската столица. По случая вече е образувано наказателно производство за опит за убийство и незаконен оборот на огнестрелно оръжие.

          Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО) Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)

          Говорителят на Кремъл подчерта, че разследването продължава, а компетентните служби работят активно по случая.

          „Сега специалните служби вършат своята работа“, заяви Дмитрий Песков пред журналисти, коментирайки нападението срещу генерал Алексеев.

          Руските разследващи органи съобщиха по-рано, че стрелбата е извършена от неизвестно лице, което е избягало от местопроизшествието, като към момента извършителят се издирва.

          Лавров реагира на атентата в Москва: Това е опит да се провалят преговорите Лавров реагира на атентата в Москва: Това е опит да се провалят преговорите
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Захарова към държава от НАТО: Вие сте алергични към нас, пожелаваме ви бързо възстановяване

          Никола Павлов -
          Говорителят на руското външно министерство с пореден любопитен коментар
          Война

          Лавров реагира на атентата в Москва: Това е опит да се провалят преговорите

          Никола Павлов -
          Разследването на стрелбата в Москва продължава, а извършителят все още се издирва
          Война

          Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Владимир Алексеев е първи заместник-началник на Главното управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions