Кремъл коментира атентата срещу заместник-началника на ГРУ

Руският президент Владимир Путин е бил уведомен за опита за убийство на високопоставен служител от военното разузнаване в Москва, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев е бил хоспитализиран, след като е прострелян няколко пъти в жилищна сграда в руската столица. По случая вече е образувано наказателно производство за опит за убийство и незаконен оборот на огнестрелно оръжие.

Говорителят на Кремъл подчерта, че разследването продължава, а компетентните служби работят активно по случая.

„Сега специалните служби вършат своята работа“, заяви Дмитрий Песков пред журналисти, коментирайки нападението срещу генерал Алексеев.

Руските разследващи органи съобщиха по-рано, че стрелбата е извършена от неизвестно лице, което е избягало от местопроизшествието, като към момента извършителят се издирва.