Лавров реагира на атентата в Москва: Това е опит да се провалят преговорите

Руският външен министър Сергей Лавров обвини Киев в организирането на покушението срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев, като според него атаката е опит да бъдат провалени текущите дипломатически усилия.

„Терористичният акт срещу генерал-лейтенант Алексеев потвърди насочеността на режима на Зеленски към срив на преговорите“, заяви Лавров. - Реклама -

По думите му нападението представлява и опит да бъде отклонен курсът на САЩ към постигане на политическо уреждане на конфликта.

„Това е и опит да се отклони Съединените щати от курса към справедливо уреждане“, добави руският външен министър.

До момента украинските власти не са направили официален коментар по повод обвиненията на Москва, нито по самия опит за покушение срещу руския генерал.

Разследването на стрелбата в Москва продължава, а извършителят все още се издирва.