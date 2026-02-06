НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Лавров реагира на атентата в Москва: Това е опит да се провалят преговорите

          6 февруари 2026 | 13:26 3500
          Сергей Лавров
          Сергей Лавров
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Руският външен министър Сергей Лавров обвини Киев в организирането на покушението срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев, като според него атаката е опит да бъдат провалени текущите дипломатически усилия.

          „Терористичният акт срещу генерал-лейтенант Алексеев потвърди насочеността на режима на Зеленски към срив на преговорите“, заяви Лавров.

          - Реклама -
            
            

          По думите му нападението представлява и опит да бъде отклонен курсът на САЩ към постигане на политическо уреждане на конфликта.

          Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО) Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)

          „Това е и опит да се отклони Съединените щати от курса към справедливо уреждане“, добави руският външен министър.

          До момента украинските власти не са направили официален коментар по повод обвиненията на Москва, нито по самия опит за покушение срещу руския генерал.

          Разследването на стрелбата в Москва продължава, а извършителят все още се издирва.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Владимир Алексеев е първи заместник-началник на Главното управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили
          Война

          САЩ и Русия възобновяват военния диалог на високо ниво след среща в Абу Даби

          Екип Евроком -
          Комуникационният канал между двете световни сили бе прекъснат през есента на 2021 г.
          Общество

          Естония ограничава нощните преминавания на два гранични пункта с Русия

          Дамяна Караджова -
          Властите насочват повече ресурси към наблюдението на границата на фона на намаляващ граничен трафик
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions