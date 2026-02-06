Лавров реагира на атентата в Москва: Това е опит да се провалят преговорите

Руският външен министър Сергей Лавров обвини Киев в организирането на покушението срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев, като според него атаката е опит да бъдат провалени текущите дипломатически усилия.
По думите му нападението представлява и опит да бъде отклонен курсът на САЩ към постигане на политическо уреждане на конфликта.
До момента украинските власти не са направили официален коментар по повод обвиненията на Москва, нито по самия опит за покушение срещу руския генерал.
Разследването на стрелбата в Москва продължава, а извършителят все още се издирва.