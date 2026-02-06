Руският енергиен гигант „Лукойл“ води активни преговори с поне още две компании за продажбата на своите чуждестранни активи. Новината съобщава Ройтерс, като се позовава на източници, запознати с процеса по уреждане на сделката.

Сред сериозните кандидати се откроява американската енергийна корпорация „Шеврон“. Информацията за разширяването на кръга от потенциални купувачи идва само седмица след като беше оповестено, че „Лукойл“ е постигнал предварително споразумение за продажба с американската инвестиционна компания „Карлайл“.

Времето за финализиране на сделката е силно ограничено. Компанията трябва да се освободи от въпросните активи в срок до 28 февруари. Тази крайна дата е определена от Министерството на финансите на САЩ.

Наложеният график е директно следствие от санкциите срещу „Лукойл“ и „Роснефт“, въведени през миналата година. Целта на тези ограничителни мерки от страна на Вашингтон е да бъде оказан натиск върху Москва за постигане на мирно споразумение с Украйна.