      петък, 06.02.26
          ГОРЕЩО
          Крими

          Мъчителката на животни от Свищов Анита Вачкова обичала да души зайчета и да одира живи котки

          Някои от животните са били ликвидирани дори и с арбалет, но не били убивани директно, за да се мъчат повече и да издържат по-дълго време

          6 февруари 2026 | 15:38
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Мъчителката на животни от Свищов Анита Вачкова обичала да души и обезглавява зайчета. Извратената садистка, която е получавала доста солидни суми за ужасиите, които е причинявала на беззащитните животинчета, си е имала специално бесило и гилотина.

          На някои от кадрите се вижда как Анита тръгва да настъпва две котки, които се мъчат от болка, защото са одрани живи. Върху тях е уринирано от мъчителката и мъжа ѝ Детелин, като в някои от случаите двамата са мастурбирали, докато ги изтезават, защото клиентите това искали.

          Кадрите и видеата показват колко извратен, изкривен и повреден може да бъде един човешки ум. Дори разследващите едва са издържали да ги гледат.

          Някои от животните са били ликвидирани дори и с арбалет, но не били убивани директно, за да се мъчат повече и да издържат по-дълго време – както са искали купувачите на ужасните перверзии. Едно видео е струвало между 4 и 6 бона, като някои са продължавали часове наред, а в тях са изтезавани по няколко вида животни.

          Анита се е оборудвала със специални ножове, направени, за да могат да бъдат поставени на пръстите на ръката. Садистката бавно ги е впивала в котки, кучета, зайчета и всякакви други видове животни.

          Срещу Детелин Аврамов и Анита Вачкова са повдигнати обвинения за убийство на животни по особено мъчителен начин, както и за разпространение на порнографски материали. Те са се занимавали с престъпната дейност повече от 10 години.

          От доклад от полицията и прокуратурата стана ясно, че при ареста им са открити множество уреди за мъчения, иззети са и над 80 клипа, предназначени за продажба в интернет. Аврамов и Вачкова бяха задържани при акция на ГДБОП, Главна дирекция „Национална полиция“ и прокуратурата след сигнал на организацията за защита на животните „Кажи“.

          Последвайте Евроком в Google News

          Вашият коментар
