38-годишният боливийски нападател Марсело Морено обяви, че прекратява оттеглянето си от футбола, за да се завърне в клуба, който го формира като играч – Ориенте Петролеро. Новината беше съобщена официално от отбора от Санта Крус де ла Сиера, който разкри, че голямата звезда ще играе без да получава заплата.

Голямата цел: Място на Световното първенство

Завръщането на историческия голмайстор има една ясна и амбициозна цел: да помогне на националния отбор на Боливия да си осигури място на Мондиал 2026 чрез междуконтиненталния плейоф.

„Той няма да взима никакви пари и пристига с целта да отиде на плейофите с националния отбор. Поздравления, идоле! Обещанието е изпълнено“, информираха от клуба в социалните си мрежи.

Боливия, която завърши на седмо място в квалификационната фаза на Южна Америка, ще се бори за достъп до Световното първенство в плейоф. Първото предизвикателство е срещу Суринам на 26 март в Монтерей, Мексико. Победителят от този двубой ще се изправи срещу Ирак на 31 март в директен сблъсък за място във финалната фаза на турнира.

Легенда с рекордни постижения

Марсело Морено е жива легенда на боливийския футбол и неговата визитка е повече от впечатляваща. Той е както голмайстор №1 в историята на националния отбор (31), така и рекордьор по участия (108).

Последният му мач за националния тим беше през 2023 г., година, в която той игра и за последния си клуб – Индепендиенте дел Вале от Еквадор.

Богата кариера на няколко континента

Морено е юноша на Ориенте Петролеро, където дебютира през 2003 г. едва на 16 години, преди да премине в бразилския футбол през 2004 г. Впечатляващата му кариера преминава през редица известни клубове като Витория, Гремио, Фламенго и Крузейро.

Освен в Южна Америка, нападателят оставя следа и в първенствата на Украйна, Германия, Англия и Китай. Преди да се отправи към Еквадор, той игра и за Серо Портеньо в Парагвай.