НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          21:00 НА ЖИВО: Церемонията по откриването на Зимните Олимпийски игри17:39 Първа реакция от Украйна на атентата срещу Алексеев: Един ден делото ще бъде доведено до край!16:52 Проф. Илин Савов пред Евроком: Грози ни вълна от шантаж със записи от лекарски кабинети и хотели (аудио)16:27 Досиетата „Епстийн“: Връзки с „Мосад“, какво значи „пица“, „хотдок“ и „сос“, и каква е българската следа на Робърт Максуел (видео)16:01 От последните минути: Завършиха преговорите между Иран и САЩ, ето за какво се разбраха15:35 Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни
          НачалоСпорт

          Марсело Морено обяви че прекратява оттеглянето си от футбола

          Той няма да взима никакви пари и пристига с целта да отиде на плейофите с националния отбор

          6 февруари 2026 | 23:22 60
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          38-годишният боливийски нападател Марсело Морено обяви, че прекратява оттеглянето си от футбола, за да се завърне в клуба, който го формира като играч – Ориенте Петролеро. Новината беше съобщена официално от отбора от Санта Крус де ла Сиера, който разкри, че голямата звезда ще играе без да получава заплата.

          - Реклама -
            
            

          Голямата цел: Място на Световното първенство
          Завръщането на историческия голмайстор има една ясна и амбициозна цел: да помогне на националния отбор на Боливия да си осигури място на Мондиал 2026 чрез междуконтиненталния плейоф.

          „Той няма да взима никакви пари и пристига с целта да отиде на плейофите с националния отбор. Поздравления, идоле! Обещанието е изпълнено“, информираха от клуба в социалните си мрежи.

          Боливия, която завърши на седмо място в квалификационната фаза на Южна Америка, ще се бори за достъп до Световното първенство в плейоф. Първото предизвикателство е срещу Суринам на 26 март в Монтерей, Мексико. Победителят от този двубой ще се изправи срещу Ирак на 31 март в директен сблъсък за място във финалната фаза на турнира.

          Легенда с рекордни постижения

          Марсело Морено е жива легенда на боливийския футбол и неговата визитка е повече от впечатляваща. Той е както голмайстор №1 в историята на националния отбор (31), така и рекордьор по участия (108).

          Последният му мач за националния тим беше през 2023 г., година, в която той игра и за последния си клуб – Индепендиенте дел Вале от Еквадор.

          Богата кариера на няколко континента

          Морено е юноша на Ориенте Петролеро, където дебютира през 2003 г. едва на 16 години, преди да премине в бразилския футбол през 2004 г. Впечатляващата му кариера преминава през редица известни клубове като Витория, Гремио, Фламенго и Крузейро.

          Освен в Южна Америка, нападателят оставя следа и в първенствата на Украйна, Германия, Англия и Китай. Преди да се отправи към Еквадор, той игра и за Серо Портеньо в Парагвай.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          НА ЖИВО: Церемонията по откриването на Зимните Олимпийски игри

          Никола Павлов -
          За първи път в историята откриването ще се проведе едновременно на няколко места
          Спорт

          ЦСКА победи Арда с 3:1

          Станимир Бакалов -
          Срещата започна с едноминутно мълчание в памет на Димитър Пенев, който на 3 януари почина на 80-годишна възраст.
          Спорт

          ЦСКА 1948 диша във врата на Левски след победа

          Станимир Бакалов -
          Гостите пропуснаха и дузпа през първото полувреме.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions