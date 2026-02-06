НА ЖИВО
          Начало България Крими

          Милен Иванов за Петрохан: Нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действия да неутрализира другите

          Екообщността е една затворена общност, в която всичко се знае, кой кого е спасявал, обществени поръчки и т.н.

          6 февруари 2026 | 09:38
          Снимка: Фейсбук
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Това е инцидентно престъпление, не е замислено, нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действия да неутрализира другите опоненти. Не може да знаем дали е вътрешен или външен човек. Чисто практично е много трудно едновременно един по един да простреляте трима човека и после да ги изнесете и да ги наредите. Те са местени„.

          Това коментира доц. Милен Иванов, бивш зам.-ректор на академията на МВР пред Нова тв относно тройното убийство в Петрохан.

          Според него първата странност около случая е, че властите дават много малка информация, и това поражда много спекулации.

          Схема „Петрохан“: Хижа на Витоша е параван за международен трафик и криптоферми (аудио) Схема „Петрохан“: Хижа на Витоша е параван за международен трафик и криптоферми (аудио)

          От друга страна пък разследващите органи няма как да дадат информация преди разследването да е напреднало. В тази ситуация ми се струва, че са присъствали повече хора от убитите и издирваните. Били са повече от петима, предполага той.

          По думите му, ако кемперът на Иво Калушев е тръгнал нанякъде, той ще се засече, тъй като имало достатъчно камери на АПИ.

          Планински eкскурзовод с неудобни въпроси за случая „Петрохан“: Къде са родителите на 3000 деца? Планински eкскурзовод с неудобни въпроси за случая „Петрохан“: Къде са родителите на 3000 деца?

          „Този който е извършил това нещо, ако е някой от близкия кръг се е уплашил и бързайки да напусне произшествието, и както е по филмите, е запалил пожар. Но това не е подготвен палеж, щеше да е запалено всичко“, смята Иванов.

          Екообщността е една затворена общност, в която всичко се знае, кой кого е спасявал, обществени поръчки и т.н. Тук има много спекулации“, каза още той.

