      петък, 06.02.26
          НачалоБългарияПолитика

          Министър Георг Георгиев: ОИСР е стратегическия хоризонт пред България след Шенген и Еврозоната

          Според министър Георгиев присъствието на Корман е ясен знак за подкрепата към разширяването на организацията, което води до по-високи стандарти и по-качествен живот

          6 февруари 2026 | 14:02 180
          Росица Николаева
          След успешното интеграционното присъединяване на България към Шенген и Еврозоната, фокусът на държавата се насочва категорично към пълноправното членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Това не е просто поредната външнополитическа задача, а фундамент за модерното развитие на страната, стана ясно от думите на министъра на външните работи Георг Георгиев.

          Първият дипломат на България взе участие в публична лекция на генералния секретар на ОИСР Матиас Корман, организирана съвместно от Дипломатическия институт към МВнР и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Георгиев подчерта, че този процес надхвърля техническите параметри.

          Това е стратегически избор за бъдещето на нашата страна, за начина, по който управляваме икономиката си, институциите си и обществените си политики, за утвърждаването ни като модерна и просперираща държава с демократично общество и развита пазарна икономика“, заяви министър Георгиев пред академичната общност и дипломатическия корпус.

          Необратим курс и надпартиен консенсус

          Според външния министър правителството работи целенасочено за бърз напредък по този приоритет. Той бе категоричен, че България е поела по този път „необратимо и категорично“ с решимост да преодолее всички предизвикателства на присъединителния процес. Усилията за утвърждаване на страната като предвидим партньор в глобалната икономика са били кауза на редица правителства, което демонстрира приемственост и надпартиен консенсус по темата.

          Ключов момент в задълбочаването на сътрудничеството е предстоящото домакинство на страната ни на значим международен форум. Министър Георгиев обяви, че България ще бъде домакин на Глобалната среща на върха на ОИСР за уменията през 2028 г. Инициативата се разглежда като поредното доказателство за дългосрочния ангажимент на София към политиките на организацията.

          Оценка от най-високо ниво

          Генералният секретар на ОИСР Матиас Корман, който е на посещение в България за представянето на третия икономически преглед на страната, изнесе лекция на тема „България по пътя към членство в ОИСР“. Той даде висока оценка на постигнатия напредък и потвърди, че посоката на реформи е правилна.

          За мен е истинско удоволствие да бъда днес тук с вас, за да обсъдим пътя на България към присъединяване към ОИСР, напредъка, който постигнахме заедно до момента, както и ползите, които този процес носи и ще донесе на хората в България, както и на Организацията“, заяви Корман.

          Той припомни, че 38-те държави членки са обединени от споделени ценности като индивидуалната свобода, демокрацията, върховенството на правото и пазарната икономика. Според министър Георгиев присъствието на Корман е ясен знак за подкрепата към разширяването на организацията, което води до по-високи стандарти и по-качествен живот.

          На събитието в Софийския университет присъстваха ректорът на Алма матер проф. д-р Георги Вълчев, деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев, директорът на Дипломатическия институт Таня Михайлова, както и представители на държавни институции, преподаватели и студенти.

