Мирчев: Отново ще видим опашките във Великобритания пред секциите

Президентът трябва да наложи вето върху промените в Изборния кодекс, тъй като те са в ущърб на българите в чужбина, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев след окончателното приемане на измененията в парламента.

„Отново ще видим опашките във Великобритания, хора, които чакат по два дни. Промените са гавра с българите в чужбина – тези, които внасят в България по 3 млрд. евро, заслужават поне да им се предостави възможност да могат да гласуват."

По думите му приетите текстове ограничават правото на глас на сънародниците извън страната и са приети, защото:

„Пеевски не иска гласовете от чужбина да влияят на резултата в България, защото там трудно се купуват гласове.“

Припомняме, че след над 14-часово заседание парламентът прие на второ четене промените в Изборния кодекс, като най-оспорвана се оказа разпоредбата за секциите извън Европейския съюз и извън българските дипломатически представителства.

В крайна сметка бе одобрено ограничение до 20 изборни секции в държави извън ЕС, което предизвика остри реакции сред част от политическите сили.

Депутатите приеха още създаването на многомандатен район „Чужбина“ да бъде отложено до 1 януари 2028 година.