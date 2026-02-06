НА ЖИВО
          15:35 Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни13:22 Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)11:09 Пускането на Брендо е в ход! Заместникът на отстранения шеф на затвора не спира процедурата10:59 Изскочи ДС връзка между собственика на хижа Петрохан и дарителите на убитите „рейнджъри"09:38 Милен Иванов за Петрохан: Нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действия да неутрализира другите
          Мирчев: Отново ще видим опашките във Великобритания пред секциите

          6 февруари 2026 | 15:16 470
          Снимка: БГНЕС
          Президентът трябва да наложи вето върху промените в Изборния кодекс, тъй като те са в ущърб на българите в чужбина, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев след окончателното приемане на измененията в парламента.

          „Отново ще видим опашките във Великобритания, хора, които чакат по два дена. Промените са гавра с българите в чужбина – тези, които внасят в България по 3 млрд. евро, заслужават поне да им се предостави възможност да могат да гласуват.“

          По думите му приетите текстове ограничават правото на глас на сънародниците извън страната и са приети, защото:

          „Пеевски не иска гласовете от чужбина да влияят на резултата в България, защото там трудно се купуват гласове.“

          Припомняме, че след над 14-часово заседание парламентът прие на второ четене промените в Изборния кодекс, като най-оспорвана се оказа разпоредбата за секциите извън Европейския съюз и извън българските дипломатически представителства.

          В крайна сметка бе одобрено ограничение до 20 изборни секции в държави извън ЕС, което предизвика остри реакции сред част от политическите сили.

          Депутатите приеха още създаването на многомандатен район „Чужбина“ да бъде отложено до 1 януари 2028 година.

