МВР за издирваното момче: Това не е ново за разследващите

Още в първите дни на разследването по случая „Петрохан“ полицейски служители са провели разговор с родител на едно от лицата, обявени за издирване, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

От ведомството уточняват, че появилата се по-рано информация в телевизионен ефир не представлява новост за разследващите органи, които вече са работили по тези данни.

Позицията на МВР е по повод интервюто на спелеолога Яни Макулев пред НТВ, в което той заяви, че 15-годишният му син е в неизвестност и се намира заедно с издирвания Ивайло Калушев, свързан с разследването след тройното убийство край хижа „Петрохан“.

От вътрешното министерство подчертават:

„Компетентните структури на МВР продължават интензивната си работа по случая и по всички възможни версии.“

Полицията продължава и активното издирване на лица, свързани с дейността на неправителствената организация, стопанисвала хижа „Петрохан“.

От МВР отправят и апел към гражданите:

„Призоваваме всички близки, роднини и приятели на издирваните лица да предоставят допълнителна информация за тях, ако разполагат с такава.“

Разследването по случая продължава.