МВР за издирваното момче: Това не е ново за разследващите

Още в първите дни на разследването по случая „Петрохан“ полицейски служители са провели разговор с родител на едно от лицата, обявени за издирване, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.
От ведомството уточняват, че появилата се по-рано информация в телевизионен ефир не представлява новост за разследващите органи, които вече са работили по тези данни.
Позицията на МВР е по повод интервюто на спелеолога Яни Макулев пред НТВ, в което той заяви, че 15-годишният му син е в неизвестност и се намира заедно с издирвания Ивайло Калушев, свързан с разследването след тройното убийство край хижа „Петрохан“.
От вътрешното министерство подчертават:
Полицията продължава и активното издирване на лица, свързани с дейността на неправителствената организация, стопанисвала хижа „Петрохан“.
От МВР отправят и апел към гражданите:
Разследването по случая продължава.