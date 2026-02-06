НА ЖИВО
          МВР за издирваното момче: Това не е ново за разследващите

          6 февруари 2026 | 13:41
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Още в първите дни на разследването по случая „Петрохан“ полицейски служители са провели разговор с родител на едно от лицата, обявени за издирване, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

          От ведомството уточняват, че появилата се по-рано информация в телевизионен ефир не представлява новост за разследващите органи, които вече са работили по тези данни.

          Спелеолог: 15- годишният ми син е с издирвания Ивайло Калушев и е в неизвестност от 29 януари Спелеолог: 15- годишният ми син е с издирвания Ивайло Калушев и е в неизвестност от 29 януари

          Позицията на МВР е по повод интервюто на спелеолога Яни Макулев пред НТВ, в което той заяви, че 15-годишният му син е в неизвестност и се намира заедно с издирвания Ивайло Калушев, свързан с разследването след тройното убийство край хижа „Петрохан“.

          Схема „Петрохан“: Хижа на Витоша е параван за международен трафик и криптоферми (аудио) Схема „Петрохан“: Хижа на Витоша е параван за международен трафик и криптоферми (аудио)

          От вътрешното министерство подчертават:

          „Компетентните структури на МВР продължават интензивната си работа по случая и по всички възможни версии.“

          Полицията продължава и активното издирване на лица, свързани с дейността на неправителствената организация, стопанисвала хижа „Петрохан“.

          От МВР отправят и апел към гражданите:

          „Призоваваме всички близки, роднини и приятели на издирваните лица да предоставят допълнителна информация за тях, ако разполагат с такава.“

          Разследването по случая продължава.

          Планински eкскурзовод с неудобни въпроси за случая „Петрохан“: Къде са родителите на 3000 деца? Планински eкскурзовод с неудобни въпроси за случая „Петрохан“: Къде са родителите на 3000 деца?
