НА ЖИВО: Церемонията по откриването на Зимните Олимпийски игри

Днес официално започват Зимни Олимпийски игри Милано–Кортина 2026, а зрителите могат да проследят церемонията по откриването на живо в сайта на телевизия „Евроком“.

- Реклама -

Организаторите обещават един от най-зрелищните спектакли в историята на зимните игри, като домакин на основната част от събитието е легендарният стадион „Сан Сиро“ в Милано. Креативен директор на шоуто е италианският продуцент Марко Балич.

Четири града – една церемония

За първи път в историята откриването ще се проведе едновременно на няколко места. Парадът на нациите ще бъде разпределен между Милано, Кортина д’Ампецо, Ливиньо и Предацо, като спортистите ще дефилират в най-близкия до състезанията им град.

Благодарение на специална телевизионна режисура зрителите ще виждат участниците така, сякаш всички са на едно място.

Това означава, че българските знаменосци ще бъдат на стотици километри един от друг.

Фигуристката Александра Фейгин ще дефилира на „Сан Сиро“ в Милано, докато биатлонистът Владимир Илиев ще води делегацията ни в Кортина. За Илиев това е пето участие на зимни олимпийски игри.

Италианска култура, музика и звезден блясък

Церемонията преминава под мотото „Хармония“, като Италия ще представи историята и културата си чрез музика, танц и модерни сценични технологии.

Сред големите имена в програмата са: