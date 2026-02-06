НА ЖИВО
          НА ЖИВО: Церемонията по откриването на Зимните Олимпийски игри

          Снимка: Фейсбук
          Днес официално започват Зимни Олимпийски игри Милано–Кортина 2026, а зрителите могат да проследят церемонията по откриването на живо в сайта на телевизия „Евроком“.

          Организаторите обещават един от най-зрелищните спектакли в историята на зимните игри, като домакин на основната част от събитието е легендарният стадион „Сан Сиро“ в Милано. Креативен директор на шоуто е италианският продуцент Марко Балич.

          Четири града – една церемония

          За първи път в историята откриването ще се проведе едновременно на няколко места. Парадът на нациите ще бъде разпределен между Милано, Кортина д’Ампецо, Ливиньо и Предацо, като спортистите ще дефилират в най-близкия до състезанията им град.

          Благодарение на специална телевизионна режисура зрителите ще виждат участниците така, сякаш всички са на едно място.

          Това означава, че българските знаменосци ще бъдат на стотици километри един от друг.
          Фигуристката Александра Фейгин ще дефилира на „Сан Сиро“ в Милано, докато биатлонистът Владимир Илиев ще води делегацията ни в Кортина. За Илиев това е пето участие на зимни олимпийски игри.

          Зимната олимпиада в Милано-Кортина стартира с участие на 20 български спортисти Зимната олимпиада в Милано-Кортина стартира с участие на 20 български спортисти

          Италианска култура, музика и звезден блясък

          Церемонията преминава под мотото „Хармония“, като Италия ще представи историята и културата си чрез музика, танц и модерни сценични технологии.

          Сред големите имена в програмата са:

          • световноизвестният тенор Андреа Бочели,
          • поп звездата Марая Кери,
          • над 200 актьори, танцьори и изпълнители, които ще участват в спектакъла.

          Спорт

          ЦСКА победи Арда с 3:1

          Станимир Бакалов -
          Срещата започна с едноминутно мълчание в памет на Димитър Пенев, който на 3 януари почина на 80-годишна възраст.
          Крими

          Камери са заснели умишления палеж на хижа „Петрохан“, разследват ритуално самоубийство

          Владимир Висоцки -
          Данните сочат, че в ранните часове на понеделник тримата оцелели напускат хижа „Петрохан“.
          Спорт

          ЦСКА 1948 диша във врата на Левски след победа

          Станимир Бакалов -
          Гостите пропуснаха и дузпа през първото полувреме.
