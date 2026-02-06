НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоБългария

          Напрежение в Скопие: Полиция и свалени трибагреници на 154-тата годишнина на Гоце Делчев

          Засилено полицейско присъствие, щателни проверки и премахнати български символи белязаха честването на 154-тата годишнина от рождението на революционера Гоце Делчев в Скопие. За обстановката в Република Северна Македония (РСМ) и отношението към българските делегации разказаха Димитър Панчев, председател на сдружение „Куберов воин“, и учителят по история Симеон Новков.

          Представителите на неправителствената организация, която работи за опазване на българското културно-историческо наследство, описаха атмосфера на недоверие и откровени провокации от страна на местните власти по време на посещението си в църквата „Свети Спас“, където се намира саркофагът на войводата.

          Полицейска блокада и изчезнали ленти

          Групата от България е била посрещната от внушителен брой униформени служители. Според разказите на очевидците, органите на реда са надвишавали четирикратно броя на посетителите, като още на входа са извършвали щателни проверки.

          Синдикатите в Скопие заплашват с блокада на парламента заради минималната заплата Синдикатите в Скопие заплашват с блокада на парламента заради минималната заплата

          Особено напрежение е предизвикал фактът, че положените по-рано венци от официалната българска делегация и посланика са били манипулирани. На снимки, предоставени от очевидците, се вижда, че първоначално венците са били с ленти с цветовете на българското знаме. Няколко часа по-късно обаче ситуацията е различна.

          „Гледаме точно венците, които са положени няколко часа преди ние да дойдем от българската официална делегация, от българския посланик. Както виждаме от снимката, върху венците има български трибагреници“, разказва Димитър Панчев. Той допълва, че когато гражданите са били допуснати до мястото три часа по-късно, „самите венци ги няма, лентичките също“.

          Според Панчев това не е изолиран случай, а повтаряща се практика, целяща „да скрият по всякакъв възможен начин българските символи“.

          „Гоце е бугарин в България“

          Конфликтна ситуация е възникнала и при опита на българите да развеят националния флаг пред саркофага на Гоце Делчев – действие, което те определят като „най-естественото възможно нещо“, тъй като революционерът е бил български офицер и учител.

          „Веднага като извадихме българското знаме, той тръгна, започна да го дърпа“, споделя Панчев за реакцията на служител в храма. Когато председателят на „Куберов воин“ е заявил пред присъстващите полицаи, че Гоце Делчев е българин и ще се снимат с българското знаме, е получил шокиращ отговор от местния служител: „Гоце е бугарин в България“.

          Мицкоски: България иска предефиниране на македонската идентичност Мицкоски: България иска предефиниране на македонската идентичност

          Историците напомнят, че подобно отношение е в разрез с Договора за приятелство и добросъседство от 2017 г., който предвижда общи чествания на споделени исторически личности.

          Саботиране на историческата истина

          Симеон Новков и Димитър Панчев изразиха загриженост относно работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователни въпроси. Според тях дейността ѝ е „бламирана“ и на практика липсва реален напредък.

          „Всичко в момента се саботира едностранно от Република Северна Македония“, категоричен е Панчев. Той подчертава, че в Скопие се правят опити да се наложи тезата за многовековна македонска идентичност, датираща още от Средновековието, което противоречи на историческите факти за създаването на македонската нация след 1945 г. на базата на антибългаризъм.

          „Просто много ги е страх от истината, от българските символи“, допълват гостите, визирайки страховете на властите в РСМ от разпадането на историческите митове, върху които е изградена държавната им идеология.

          Бъдещи инициативи и благотворителност

          Въпреки трудностите, организацията „Куберов воин“ планира нови инициативи. Една от тях е свързана с къщата на Райна Княгиня в София, която е била спасена от разруха благодарение на техни действия, макар превръщането ѝ в музей все още да се бави.

          Предстои и благотворителна акция в края на март, вдъхновена от хуманитарната реакция след инцидентите в РСМ. Организацията планира масово кръводаряване в помощ на българската здравна система, припомняйки думите на медицинска сестра, която ги е провокирала с репликата: „Аз значи за Македония давате, а за тук няма“.

          Криминална хроника: Развитие по случая „Петрохан“

          Успоредно с темата за Македония, в общественото пространство продължава да се обсъжда и мистериозният случай в района на Петрохан. Обявена е награда от 100 000 долара за информация, която да помогне за откриването на изчезналите дете и младеж, свързани с Ивайло Калушев. Полицията издирва собственика на хижата, функционирала като база за затворено общество, като има данни, че той е забелязан в странджанското село Българи. Разследването на тройното убийство продължава.

