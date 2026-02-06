Наводнени помещения в детска ясла в Пловдив след теч от покрива

Покривът на сградата е компрометиран, децата са преместени в общи помещения, а родителите се опасяват от риск за здравето им
Обезпокоени родители сигнализираха за опасна ситуация в детска ясла в пловдивския квартал „Изгрев“, след като покривът на сградата е протекъл, а водата се е стичала по таваните и стените на втория етаж. В резултат на това децата са преместени на първия етаж и събрани в общи помещения.
Според тях преместването на децата в долните групи създава риск от разпространение на вируси и инфекции, особено в разгара на грипния сезон.
Към момента вторият етаж на сградата е неизползваем, тъй като течът е сериозен – вода капе както от покрива, така и от осветителните тела, а в помещенията са поставени кофи и легени, които събират водата.
Директорката на детската ясла Десислава Иванова увери, че безопасността на децата е осигурена, тъй като реално присъстващите деца са по-малко.
Кметът на район „Източен“ Емил Русинов съобщи, че ремонтът на покрива ще започне в най-кратки срокове, тъй като състоянието на сградата е рисково.
На въпрос кога ще стартират ремонтните дейности, той уточни:
На втория етаж почти целият покрив е компрометиран, а персоналът продължава да използва съдове за събиране на водата след обилните валежи в Пловдив.