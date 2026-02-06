Наводнени помещения в детска ясла в Пловдив след теч от покрива

Покривът на сградата е компрометиран, децата са преместени в общи помещения, а родителите се опасяват от риск за здравето им

Обезпокоени родители сигнализираха за опасна ситуация в детска ясла в пловдивския квартал „Изгрев“, след като покривът на сградата е протекъл, а водата се е стичала по таваните и стените на втория етаж. В резултат на това децата са преместени на първия етаж и събрани в общи помещения.

„Това е недопустимо, тъй като се нарушават въведените в момента от режима противоепидемични мерки – групите да се събират заедно в едно общо помещение“, заявиха няколко родители.

Според тях преместването на децата в долните групи създава риск от разпространение на вируси и инфекции, особено в разгара на грипния сезон.

„Моето дете посещава ясла от октомври. Покривът протече, събраха ги в една група – третата и четвъртата. В момента са преместени долу на първия етаж. Просто искаме да сме спокойни, че обстановката е нормална и децата да посещават безопасно“, поясни един от родителите.

Към момента вторият етаж на сградата е неизползваем, тъй като течът е сериозен – вода капе както от покрива, така и от осветителните тела, а в помещенията са поставени кофи и легени, които събират водата.

„Покривът е протекъл и в съседната четвърта група, така че всички деца са преместени долу. В момента сме в грипна ситуация, а персоналът се опитва да се справи в трудни условия“, допълни друг родител.

Директорката на детската ясла Десислава Иванова увери, че безопасността на децата е осигурена, тъй като реално присъстващите деца са по-малко.

„В момента около 20 до 25 деца са в двете групи на първия етаж. По списък общо са 60, но бройката позволява безопасността на децата да се осигури. Извършва се щателен филтър на входа, за да сме сигурни, че всичко е контролирано“, обясни тя.

Кметът на район „Източен“ Емил Русинов съобщи, че ремонтът на покрива ще започне в най-кратки срокове, тъй като състоянието на сградата е рисково.

„В тази ситуация очевидно е доста опасно да се посещава сградата. Капе дори от осветителните тела. Това е причината децата да бъдат свалени на първи етаж. Финансирането за ремонта ще бъде осигурено от специален фонд за аварийни ремонти“.

На въпрос кога ще стартират ремонтните дейности, той уточни:

„В най-кратки срокове, веднага след избор на изпълнителна фирма. Докато тече процедурата, децата могат да бъдат предислоцирани в други детски заведения на територията на района. По никакъв начин няма да бъдат ощетени“.

На втория етаж почти целият покрив е компрометиран, а персоналът продължава да използва съдове за събиране на водата след обилните валежи в Пловдив.