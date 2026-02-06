Навръх годишнината: Силно земетресение разлюля Турция

Земетресение с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер е регистрирано в 14:16 ч. местно време (13:16 ч. българско време) в района на град Кемах, окръг Ерзинджан в Североизточна Турция, съобщава Анадолската агенция, позовавайки се на данни от турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).
По информация на властите трусът е бил на дълбочина 4,52 километра.
#Earthquake (#deprem) possibly felt 44 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) February 6, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/BB4WLT1ciY
Към този момент няма данни за пострадали хора или материални щети, като институциите продължават наблюдението на ситуацията.