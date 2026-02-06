НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Навръх годишнината: Силно земетресение разлюля Турция

          6 февруари 2026 | 14:16 450
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Земетресение с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер е регистрирано в 14:16 ч. местно време (13:16 ч. българско време) в района на град Кемах, окръг Ерзинджан в Североизточна Турция, съобщава Анадолската агенция, позовавайки се на данни от турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

          - Реклама -
            
            

          По информация на властите трусът е бил на дълбочина 4,52 километра.

          Към този момент няма данни за пострадали хора или материални щети, като институциите продължават наблюдението на ситуацията.

          Три години от апокалиптичното земетресение в Турция Три години от апокалиптичното земетресение в Турция
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          САЩ и Русия възобновяват военния диалог на високо ниво след среща в Абу Даби

          Екип Евроком -
          Комуникационният канал между двете световни сили бе прекъснат през есента на 2021 г.
          Политика

          Официално: Започнаха преговорите между САЩ и Иран

          Никола Павлов -
          Вашингтон настоява темите да бъдат разширени
          Общество

          Три години от апокалиптичното земетресение в Турция

          Никола Павлов -
          10 града бяха напълно сринати
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions