Съпредседател на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Николай Денков отправи остри критики към действията на държавните институции във връзка с разследването на тежкото криминално престъпление в района на прохода Петрохан.

В своя позиция, публикувана във Фейсбук, той заяви, че реакцията на властите издава „координирана акция по прикриване на факти с разпространение на слухове и внушения“.

Според бившата премиер, поведението на разследващите органи демонстрира „брутално неуважение към паметта на жертвите и мъката на близките им“. Денков акцентира върху фокуса на прокуратурата и службите, който според него е изместен от издирването на извършителите към дискредитиране на убитите.

„Незаконният главен прокурор не се интересува от убийците, а коментира богоугодността на убитите“, пише Денков. Той отбелязва още, че в пълен синхрон с държавното обвинение, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е цитирала сигнал за педофилия, сектантство и паравоенни структури, подаден срещу жертвите преди две години. Народният представител подчертава липсата на обяснение защо въпросният сигнал не е бил разследван своевременно.

Критика бе отправена и към ръководството на МВР. По думите на Денков, министърът на вътрешните работи в оставка се е активизирал дни по-късно, единствено за да коментира дейността на жертвите, докато „убийците не са му важни“.

В позицията си депутатът обвързва случая и с политическата обстановка в страната. Той посочва, че на фона на конспиративни теории, партии като „Има такъв народ“, „Възраждане“ и други формации, които той определя като „патерици на ГЕРБ и ДПС“, са активирани да свържат ПП-ДБ с криминалния случай. Денков прави паралел с предишен случай с училищен директор, който се е оказал кадър на ГЕРБ, и прогнозира, че и сегашната акция ще се провали.

Относно отменения парламентарен контрол, съпредседателят на ПП-ДБ коментира, че целта е била да се избегнат въпроси към премиера в оставка за случващото се в държавата. „С всичките си действия и бездействия, в последните си дни на власт това мнозинство за пореден път доказва, че е най-вредното за България за последните над 20 години“, категоричен е Денков.

Хронология и факти около разследването

Размяната на политически реплики идва на фона на тежкото криминално престъпление, разкрито на 2 февруари, когато три тела с огнестрелни рани бяха открити в хижа в района на прохода Петрохан.

В хода на разследването директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков съобщи, че се издирват лица, свързани с неправителствена организация. Според полицията е установено, че организацията има „мотиви на секта“, като дейността ѝ е обект на изследване. Васков уточни, че през 2022 г. сдружението е имало сключено споразумение с Министерството на околната среда и водите за опазване на природата в района.

На 4 февруари изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов обяви в Батановци, че за случая се издирва Ивайло Калушев. „Не изключваме той също да не е сред живите. Изпратил е съобщение на майка си с извод, че сам е опитал да посегне на живота си“, поясни Сарафов, като допълни, че не може да сподели детайли докъде е стигнало издирването.

Председателят на ДАНС Деньо Денев потвърди, че агенцията е извършила проверка преди две години по сигнал на гражданин относно дейността на въпросната неправителствена организация. По думите му, тогава са били установени данни за престъпление и резултатите са били препратени на прокуратурата.