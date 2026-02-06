Чакането за следващото устройство на технологичния гигант Apple може да приключи значително по-рано от предвиденото. Въпреки че традиционните пазарни цикли обикновено насочваха към пролетен дебют, актуални доклади от специализираните издания Macwelt и Mac Otakara разкриват, че iPhone 17e вече е в напреднал стадий на подготовка. Според източниците официалното представяне пред медиите е насрочено за 19 февруари, което би поставило премиерата точно една година след появата на iPhone 16e.
Очакванията към новия модел са високи, като се прогнозира той да промени изцяло възприятието за по-достъпната серия на компанията. Инженерите в Купертино изглежда са решили да внедрят мощния чипсет A19 в алуминиевия корпус на 17e. Това е същият процесор, който се очаква да захранва и стандартния флагман iPhone 17. Подобен ход гарантира не само безпроблемна работа с най-тежките съвременни приложения, но и пълна поддръжка на функционалностите от пакета Apple Intelligence, което превръща устройството в сериозен конкурент на пазара.
Комуникационните възможности също претърпяват сериозна еволюция. Новият модел ще включва второ поколение C1X модем на Apple, комбиниран с чип N1. Тази конфигурация обещава драстично по-високи 5G скорости и оптимизирана енергийна ефективност, надграждайки значително хардуера от първо поколение, използван в iPhone 16e.
Едно от най-ключовите подобрения за 2026 година обаче е свързано с удобството на потребителите. След като функцията липсваше в предходния модел, слуховете са категорични, че iPhone 17e ще върне магнитния стандарт MagSafe. Очаква се поддръжка на безжично зареждане с мощност до 25 W, което отваря вратата към богатата екосистема от аксесоари на компанията – от магнитни портфейли до външни батерии.
Визуално устройството ще запази познатия облик с 6,1-инчов OLED дисплей. Въпреки надеждите на някои потребители за промени в дизайна на Dynamic Island, вътрешни източници посочват, че Apple предпочита да запази настоящата му форма, оставяйки по-компактните прорези като ексклузивна характеристика за по-високия клас модели.