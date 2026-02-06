НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоНаука и ТехнологииИТ

          Новият iPhone 17e идва с флагмански чип и MagSafe на 19 февруари

          6 февруари 2026 | 13:59 170
          Снимка: WikiMedia Commons
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Сподели
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Чакането за следващото устройство на технологичния гигант Apple може да приключи значително по-рано от предвиденото. Въпреки че традиционните пазарни цикли обикновено насочваха към пролетен дебют, актуални доклади от специализираните издания Macwelt и Mac Otakara разкриват, че iPhone 17e вече е в напреднал стадий на подготовка. Според източниците официалното представяне пред медиите е насрочено за 19 февруари, което би поставило премиерата точно една година след появата на iPhone 16e.

          - Реклама -
            
            

          Очакванията към новия модел са високи, като се прогнозира той да промени изцяло възприятието за по-достъпната серия на компанията. Инженерите в Купертино изглежда са решили да внедрят мощния чипсет A19 в алуминиевия корпус на 17e. Това е същият процесор, който се очаква да захранва и стандартния флагман iPhone 17. Подобен ход гарантира не само безпроблемна работа с най-тежките съвременни приложения, но и пълна поддръжка на функционалностите от пакета Apple Intelligence, което превръща устройството в сериозен конкурент на пазара.

          Комуникационните възможности също претърпяват сериозна еволюция. Новият модел ще включва второ поколение C1X модем на Apple, комбиниран с чип N1. Тази конфигурация обещава драстично по-високи 5G скорости и оптимизирана енергийна ефективност, надграждайки значително хардуера от първо поколение, използван в iPhone 16e.

          Едно от най-ключовите подобрения за 2026 година обаче е свързано с удобството на потребителите. След като функцията липсваше в предходния модел, слуховете са категорични, че iPhone 17e ще върне магнитния стандарт MagSafe. Очаква се поддръжка на безжично зареждане с мощност до 25 W, което отваря вратата към богатата екосистема от аксесоари на компанията – от магнитни портфейли до външни батерии.

          Визуално устройството ще запази познатия облик с 6,1-инчов OLED дисплей. Въпреки надеждите на някои потребители за промени в дизайна на Dynamic Island, вътрешни източници посочват, че Apple предпочита да запази настоящата му форма, оставяйки по-компактните прорези като ексклузивна характеристика за по-високия клас модели.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          ИТ

          Дигиталните решения променят играта в туризма – на Digital Box

          Никола Павлов -
          Първият AI агент, обучен с реална експертиза от хоспиталити индустрията – Staycy, е хост на специализираната зона на Ваканция&СПА Експо 2026
          Космос

          „Джеймс Уеб“ откри „невъзможна“ планета с диамантено сърце и форма на лимон

          Михаил Георгиев -
          „Джеймс Уеб“ откри странна планета с размерите на Юпитер, изградена основно от въглерод, която по необясним начин оцелява в свръхблизка орбита около мъртва звезда.
          Други

          Xpeng GX: Китайската електрическа алтернатива с дизайн на Range Rover

          Михаил Георгиев -
          Xpeng GX е електрически луксозен SUV с дизайн, силно наподобяващ Range Rover.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions