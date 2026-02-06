НА ЖИВО
      петък, 06.02.26
          15:35 Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни13:22 Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)11:09 Пускането на Брендо е в ход! Заместникът на отстранения шеф на затвора не спира процедурата10:59 Изскочи ДС връзка между собственика на хижа Петрохан и дарителите на убитите „рейнджъри“09:38 Милен Иванов за Петрохан: Нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действия да неутрализира другите
          НСИ отчете близо над 9% ръст на бизнес услугите в България през ноември 2025 г.

          Най-сериозен подем се наблюдава при „Административни и спомагателни дейности“, където увеличението е с 9 на сто и при „Професионални дейности и научни изследвания“ с ръст от 6,2 на сто

          6 февруари 2026 | 14:39 120
          Росица Николаева
          Секторът на бизнес услугите в България демонстрира значително оживление в края на 2025 година. Според предварителните и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ), през ноември 2025 г. общият индекс на производството в тази област се повишава с 2,9 на сто спрямо предходния месец.

          Спрямо ноември 2024 г. календарно изгладеният индекс регистрира увеличение от 9,8 на сто, което сигнализира за трайна положителна тенденция в сектора.

          Разглеждайки месечните изменения през ноември 2025 г. спрямо октомври същата година, най-сериозен подем се наблюдава при „Административни и спомагателни дейности“, където увеличението е с 9 на сто. Силно представяне записват и секторите „Професионални дейности и научни изследвания“ с ръст от 6,2 на сто, както и високотехнологичният сегмент „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ с 4,7 на сто. Транспортният сектор също е на плюс с 1,7 на сто.

          На обратния полюс в месечната статистика са операциите с недвижими имоти, които бележат спад от 9,8 на сто, както и секторът „Хотелиерство и ресторантьорство“ с понижение от 1,2 на сто.

          В дългосрочен план обаче, съпоставяйки данните с ноември 2024 г., картината е предимно положителна за повечето икономически дейности. Безспорен лидер по годишен растеж е секторът „Професионални дейности и научни изследвания“, който скача с внушителните 21,2 на сто. Информационните и творчески продукти следват с ръст от 14,7 на сто.

          Въпреки месечния спад, на годишна база „Операции с недвижими имоти“ отчитат повишение от 6 на сто. Ръст има и при административните дейности (5,4 на сто) и транспорта (3,4 на сто).

          Единственият сектор, който регистрира намаление на годишна база, е „Хотелиерство и ресторантьорство“ със спад от 0,6 на сто.

