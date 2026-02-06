Облаци, дъжд и застудяване в края на седмицата – кога температурите тръгват надолу

В петък в следобедните часове се очаква заоблачаване и слаби валежи от дъжд в част от страната.

През събота и неделя времето ще остане предимно облачно, като температурите все още ще бъдат сравнително високи за сезона.

В съботния ден максималните температури ще достигнат 14–15 градуса, а слаби валежи от дъжд се очакват главно в планинските райони на Югозападна България и Стара планина. По високите части валежите ще бъдат от сняг.

В неделя ще започне понижението на температурите, като по-сериозно застудяване се очаква през следващата седмица.

През нощта в източната половина на страната все още ще има валежи от дъжд, но до сутринта те ще отслабнат и почти навсякъде ще спрат. В сутрешните часове в котловините и край реките на места ще има мъгли.

Минималните температури в Северна България ще бъдат между минус 2° и 3°, в Южна България – между 1° и 6°, а в София – около 1°.

През деня в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има ниска слоеста облачност, която временно ще се разкъсва. Следобед облачността отново ще се увеличава, като в Западна България ще започнат валежи от дъжд. В северозападните райони остават условия за поледици.

Ще бъде почти тихо, а максималните температури в Северна България ще са между 3° и 8°, в Южна – между 8° и 13°, а в София – около 9°.

Според прогнозата на НИМХ атмосферното налягане е значително по-ниско от обичайното за месеца и ще продължи да се понижава.

Сняг по високите части в планините

В планинските райони ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания над масивите в Западна България. Следобед облачността отново ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд, а над 1700 метра – от сняг.

Ще духа умерен, а в Източна Стара планина, Странджа и Сакар – до силен югозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 6°, а на 2000 метра – около 1°.

Дъжд по морето

По Черноморието времето ще бъде предимно облачно, като в сутрешните часове ще има валежи от дъжд, а следобед по южното крайбрежие ще има временни разкъсвания на облачността.

Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 9° и 11°. Температурата на морската вода е 5°–7°, а вълнението ще бъде 1–2 бала.