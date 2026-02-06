Официално: Започнаха преговорите между САЩ и Иран

Иран и Съединените щати започнаха днес в Оман преговори с висок залог, насочени към преодоляване на сериозните разногласия около ядрената програма на Техеран, предаде Ройтерс.

Според агенцията съществува реален риск разширяването на дневния ред да провали дипломатическите усилия и да доведе до нова ескалация на напрежението в Близкия изток.

От Техеран заявиха, че разговорите трябва да бъдат съсредоточени единствено върху въпросите, свързани с ядрената енергетика.

Вашингтон обаче настоява темите да бъдат разширени и да обхванат също иранската програма за балистични ракети, подкрепата за въоръжени групировки в региона, както и вътрешнополитическата ситуация в страната.

„Отношението към собственото им население също трябва да бъде част от разговора“, заяви в сряда американският държавен секретар Марко Рубио, визирайки силовото потушаване на протестите в Иран.

Иранската страна обаче остава категорична, че ракетната програма не подлежи на преговори.

Журналисти на Асошиейтед прес съобщиха, че са видели пристигането на кортеж, за който се предполага, че превозва американската делегация, в дворец в покрайнините на столицата Маскат, близо до международното летище. На част от автомобилите са били поставени американски знамена.

По-рано в района пристигна и кортежът на иранския външен министър Абас Арагчи, който първо се е срещнал с оманския външен министър Бадър Албусайди, след което делегацията се е отправила към хотел, използван от иранската страна.

Същият дворец е бил използван от Оман и при предишни кръгове от преговори между САЩ и Иран през 2025 г.

Настоящите разговори са първите преки контакти между двете държави след американските бомбардировки срещу ирански ядрени обекти през юни миналата година, извършени по време на 12-дневния конфликт между Израел и Иран, припомня Франс прес.