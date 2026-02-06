НА ЖИВО
          16:52 Проф. Илин Савов пред Евроком: Грози ни вълна от шантаж със записи от лекарски кабинети и хотели (аудио)16:27 Досиетата „Епстийн“: Връзки с „Мосад“, какво значи „пица“, „хотдок“ и „сос“, и каква е българската следа на Робърт Максуел (видео)16:01 От последните минути: Завършиха преговорите между Иран и САЩ, ето за какво се разбраха15:35 Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни13:22 Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)11:09 Пускането на Брендо е в ход! Заместникът на отстранения шеф на затвора не спира процедурата10:59 Изскочи ДС връзка между собственика на хижа Петрохан и дарителите на убитите „рейнджъри“09:38 Милен Иванов за Петрохан: Нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действия да неутрализира другите
          НачалоБългарияПравосъдие

          Още един съдия се отказа от делото за шефа на полицията в Русе

          6 февруари 2026 | 16:35
          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Четвърти съдия се е отвел от разглеждането на делото, свързано с директора на ОДМВР – Русе Николай Кожухаров, като според защитата на един от подсъдимите нарушенията по казуса продължават.

          Това съобщи във „Фейсбук“ адвокатът на 15-годишния младеж по делото Методи Лалов, който отправя остри критики към действията на съда.

          По думите му още в началото на процеса е било допуснато незаконно задържане под стража, както и принудителна полицейска регистрация на непълнолетния, разрешена от съдия Милена Пейчева.

          Трети самоотвод по делото срещу полицейския шеф от Русе разкрива тревожни зависимости в съдебната система

          Лалов твърди още, че в Разпореждане №231 от 5 февруари 2026 г. по НДОХ 25/2026 г., публикувано на сайта на съда, са били видими части от имената на подсъдимите, което според него представлява разкриване на лични данни в нарушение на Закона за съдебната власт и Закона за защита на личните данни.

          „Немарливостта и некомпетентността на съдии и ръководство от ОС-Русе обаче нямат край“, заявява адвокатът в публикацията си.

          В края на поста си Лалов отправя призив към гражданите, поставяйки въпроса за отговорността на съдебното ръководство.

