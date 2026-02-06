Още един съдия се отказа от делото за шефа на полицията в Русе

Четвърти съдия се е отвел от разглеждането на делото, свързано с директора на ОДМВР – Русе Николай Кожухаров, като според защитата на един от подсъдимите нарушенията по казуса продължават.

Това съобщи във „Фейсбук“ адвокатът на 15-годишния младеж по делото Методи Лалов, който отправя остри критики към действията на съда.

По думите му още в началото на процеса е било допуснато незаконно задържане под стража, както и принудителна полицейска регистрация на непълнолетния, разрешена от съдия Милена Пейчева.

Лалов твърди още, че в Разпореждане №231 от 5 февруари 2026 г. по НДОХ 25/2026 г., публикувано на сайта на съда, са били видими части от имената на подсъдимите, което според него представлява разкриване на лични данни в нарушение на Закона за съдебната власт и Закона за защита на личните данни.

„Немарливостта и некомпетентността на съдии и ръководство от ОС-Русе обаче нямат край“, заявява адвокатът в публикацията си.

В края на поста си Лалов отправя призив към гражданите, поставяйки въпроса за отговорността на съдебното ръководство.