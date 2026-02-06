От последните минути: Завършиха преговорите между Иран и САЩ, ето за какво се разбраха

Иран и Съединените щати вероятно са се договорили да продължат дипломатическия процес, след като преговорите между двете страни в Оман приключиха, съобщи иранската агенция Fars.
Иранската държавна телевизия посочи, че Техеран няма да се откаже от обогатяването на уран, макар че е възможно да се водят разговори за допустимите нива.
Според медията атмосферата на разговорите е била сериозна, като диалогът може да продължи и в следващите дни.
Към момента официални представители на Иран не са коментирали публично информацията, излъчена от държавната телевизия, нито е обявено конкретно споразумение след срещата в Оман.