НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:52 Проф. Илин Савов пред Евроком: Грози ни вълна от шантаж със записи от лекарски кабинети и хотели (аудио)16:27 Досиетата „Епстийн“: Връзки с „Мосад“, какво значи „пица“, „хотдок“ и „сос“, и каква е българската следа на Робърт Максуел (видео)16:01 От последните минути: Завършиха преговорите между Иран и САЩ, ето за какво се разбраха15:35 Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни13:22 Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)11:09 Пускането на Брендо е в ход! Заместникът на отстранения шеф на затвора не спира процедурата10:59 Изскочи ДС връзка между собственика на хижа Петрохан и дарителите на убитите „рейнджъри“09:38 Милен Иванов за Петрохан: Нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действия да неутрализира другите
          НачалоСвятПолитика

          От последните минути: Завършиха преговорите между Иран и САЩ, ето за какво се разбраха

          6 февруари 2026 | 16:01 4050
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Иран и Съединените щати вероятно са се договорили да продължат дипломатическия процес, след като преговорите между двете страни в Оман приключиха, съобщи иранската агенция Fars.

          - Реклама -
            
            

          Иранската държавна телевизия посочи, че Техеран няма да се откаже от обогатяването на уран, макар че е възможно да се водят разговори за допустимите нива.

          „Иран няма да се съгласи на нулево обогатяване на уран, това многократно е заявявано от официални лица, но по отношение на нивото на обогатяване могат да се водят преговори“, съобщи кореспондент на иранската държавна телевизия от Маскат.

          Според медията атмосферата на разговорите е била сериозна, като диалогът може да продължи и в следващите дни.

          Официално: Започнаха преговорите между САЩ и Иран Официално: Започнаха преговорите между САЩ и Иран

          Към момента официални представители на Иран не са коментирали публично информацията, излъчена от държавната телевизия, нито е обявено конкретно споразумение след срещата в Оман.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Проф. Илин Савов пред Евроком: Грози ни вълна от шантаж със записи от лекарски кабинети и хотели (аудио)

          Екип Евроком -
          Тези компрометиращи записи на хора могат да се използват за шантаж и натиск
          България

          Досиетата „Епстийн“: Връзки с „Мосад“, какво значи „пица“, „хотдок“ и „сос“, и каква е българската следа на Робърт Максуел (видео)

          Екип Евроком -
          Робърт Максуел е награден пред 1983 г. от Тодор Живков с орден 'Стара планина'
          България

          Иван Кристоф дава 100 000 долара награда за разплитане на „Петрохан“

          Екип Евроком -
          Той е готов да дари и три скутера от реномираната италианска марка „Garelli“ на всеки, който предостави конкретни сведения за движението на Калушев
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions