От последните минути: Завършиха преговорите между Иран и САЩ, ето за какво се разбраха

Иран и Съединените щати вероятно са се договорили да продължат дипломатическия процес, след като преговорите между двете страни в Оман приключиха, съобщи иранската агенция Fars.

- Реклама -

Иранската държавна телевизия посочи, че Техеран няма да се откаже от обогатяването на уран, макар че е възможно да се водят разговори за допустимите нива.

„Иран няма да се съгласи на нулево обогатяване на уран, това многократно е заявявано от официални лица, но по отношение на нивото на обогатяване могат да се водят преговори“, съобщи кореспондент на иранската държавна телевизия от Маскат.

Според медията атмосферата на разговорите е била сериозна, като диалогът може да продължи и в следващите дни.

Към момента официални представители на Иран не са коментирали публично информацията, излъчена от държавната телевизия, нито е обявено конкретно споразумение след срещата в Оман.