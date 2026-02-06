НА ЖИВО
          Парламентът отмени петъчното заседание и блиц контрола заради късните дебати

          6 февруари 2026 | 02:34
          Парламент
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Народното събрание няма да проведе пленарно заседание в утрешния ден, решиха народните представители след гласуване в пленарната зала. Предложението за отмяна на работния ден дойде от Деница Сачева от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, която се мотивира с късния час, до който е продължило днешното заседание.

          Решението на практика отменя предвидения по правилник парламентарен контрол. Според дневния ред за първия петък от месеца, от 9:00 часа трябваше да се проведе блиц контрол, в рамките на който премиерът и вицепремиерите да отговарят на актуални въпроси. За 11:00 часа бе насрочен и редовният парламентарен контрол.

          Срещу отмяната на заседанието остро възразиха от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Николай Денков настоя депутатите да останат в залата, за да зададат въпросите си към управляващите в оставка.

          „Колегите смятат, че няма какво да обсъждаме на контрола утре, но има много събития, които изискват обяснение както от премиера, така и от вицепремиерите“, заяви Денков от парламентарната трибуна.

          Той направи контрапредложение за компромисен вариант: „Предлагам да започнем един час по-късно и да чуем отговорите на изпълнителната власт в оставка“.

          Асен Василев от ПП-ДБ определи искането за отмяна на заседанието като „скандално“ и поиска прекъсване, за да могат депутатите да преосмислят позицията си. След дадената 15-минутна почивка обаче, мнозинството потвърди решението си.

          С 90 гласа „за“ и 65 „против“ парламентът реши окончателно да не заседава утре. Предложението на Николай Денков за отлагане на старта с един час, но запазване на контрола, беше отхвърлено с 62 гласа „за“, 85 „против“ и петима „въздържал се“.

