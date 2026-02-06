НА ЖИВО
      петък, 06.02.26
          Война

          Първа реакция от Украйна на атентата срещу Алексеев: Един ден делото ще бъде доведено до край!

          6 февруари 2026 | 17:39
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Заместник-началникът на руското военно разузнаване Владимир Алексеев, срещу когото беше извършено покушение в Москва, е нарушил поетите ангажименти към украинските военнопленници след изтеглянето на защитниците на Мариупол през май 2022 г., заяви командирът на корпуса „Азов“ Денис Прокопенко.

          В публикация във Facebook Прокопенко посочва, че именно Алексеев е бил най-високопоставеният руски представител по време на преговорите за изтеглянето на украинския гарнизон от завода „Азовстал“, когато руската страна е обещала да спазва Женевските конвенции за отношението към военнопленниците.

          „Алексеев обеща, че руснаците ще спазват Женевската конвенция и гарантира нормални условия за нашите пленени бойци. Именно неговият подпис стоеше под съответния документ“, посочва Прокопенко.

          Той допълва, че тогава украинската страна е проявила хуманност, като е предала на Русия трима военнопленници, на които е била оказвана медицинска помощ.

          Според украинския командир обаче обещанията не са били изпълнени, а впоследствие са последвали изтезания, липса на медицинска помощ и лоши условия за задържаните бойци.

          „Дори и този път Алексеев да оцелее, той вече няма да спи спокойно. Никой военен престъпник няма да се чувства в безопасност никъде по света“, заявява още Прокопенко.

          По-рано руски медии съобщиха, че генерал Алексеев е бил прострелян три пъти пред дома си в Москва на 6 февруари, като състоянието му остава критично. По случая е образувано разследване, а извършителят все още се издирва.

