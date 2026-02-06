Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)

Лекари се борят за живота на руския генерал-лейтенант Владимир Алексеев, след като той беше прострелян при опит за покушение в Москва, съобщава изданието „Газета“, позовавайки се на Telegram канала SHOT. Към момента състоянието му се оценява като критично, уточнява Telegram каналът „Матрицата отвътре“ на експерта Боян Чуков.

Нападението е извършено тази сутрин в жилищна сграда на Волоколамското шосе, където неизвестен извършител е произвел няколко изстрела по генерала, след което е избягал от мястото на инцидента.

По случая е образувано разследване, а нападателят се издирва.

Владимир Алексеев е генерал-лейтенант и първи заместник-началник на Главното управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили (ГРУ) от 2011 г. насам.

Името му е свързвано с редица разузнавателни операции и дейности на паравоенни структури в различни региони по света. Според различни медийни публикации той е сочен и като част от ръководството на руското военно разузнаване, отговарящо за операциите в Украйна след началото на руската инвазия.

Алексеев е сред лицата, санкционирани от Европейския съюз във връзка със случая с отравянето на бившия агент на ГРУ Сергей Скрипал и неговата дъщеря Юлия във Великобритания през 2018 г.

Разследването на покушението продължава.