      петък, 06.02.26
          Мистерията „Петрохан“ се заплита: Откриха изоставен кемпер край Монтана. Предполага се, че е на издирвания Калушев

          Ченгетата се натъкнали на кемпера вчера вечерта около 17, 30 ч.

          6 февруари 2026 | 09:55 9170
          СНимка: БЪРД/Фейсбук
          Полицията откри изоставен кемпер край Монтана. Предполага се, че с него е пътувал издирваният под дърво и камък собственик на хижа „Петрохан“ Ивайло Калушев, научи Евроком от източници в МВР.

          Ченгетата се натъкнали на кемпера вчера вечерта около 17, 30 ч. Известно е, че групата около Калушев е била добре оборудвана със специална техника, имала е и кемпер за придвижване.

          Схема „Петрохан“: Хижа на Витоша е параван за международен трафик и криптоферми (аудио) Схема „Петрохан“: Хижа на Витоша е параван за международен трафик и криптоферми (аудио)

          Мястото, където е открито превозното средство е на около 30-40 километра от хижа „Петрохан“. Именно това е навело полицията на следа към търсения мъж и е носочило разследването към версия, че той е тръгнал да бяга в тази посока.

          Не се изключва вероятността Калушев да е потеглил към Гърция. Знае се, че границата може лесно да бъде мината, а оттам да тръгне за някой от островите.

          По първоначални данни, МВР е изградило хипотеза, че Ивайло първо се е насочил към Бургас. Знае се, че там той е имал подобна база като тази в Петрохан. Впоследствие тя е отпаднала.

          Планински eкскурзовод с неудобни въпроси за случая „Петрохан“: Къде са родителите на 3000 деца? Планински eкскурзовод с неудобни въпроси за случая „Петрохан“: Къде са родителите на 3000 деца?

          Друг спелеолог Яни Макулев тази сутрин по НТВ съобщи, че момчето му, което е на 15 години, е безследно изчезнало. Детето е живяло при Калушев. Дирите му се губят от 29 ануари т. г. Телефонът му е изключен. Според информация на Евроком, Макулев, заедно с момчето си са посещавали Калушев в Мексико и там са били обучавани на подводно гмуркане.

          Заедно с Ивайло, полицията издирва още двама. Мъж на 22-години и едно 16-годишно момче.

          Калушев се издирва след като преди пет дни край хижа „Петрохан“ бяха открити застреляни в главата трима от неговите приближени.

