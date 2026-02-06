Районната прокуратура в Пловдив повдигна четири сериозни обвинения срещу 25-годишния Аврам Андреев, преподавател по география в СУ „Св. Софроний Врачански“. Педагогът е задържан по подозрение за извършване на блудствени действия спрямо две момичета от учебното заведение.

Според данните на държавното обвинение, разследваните посегателства обхващат период от есента на миналата година. Разследващите органи посочват, че през месец ноември Андреев е установил контакт с 13-годишно момиче с намерение за извършване на блудствени действия и съвкупление. В допълнение към това, младият мъж е привлечен като обвиняем и за разпространение на порнографски материали на същото малолетно дете.

Вторият случай в досието на учителя датира от месец октомври, когато той е осъществил контакт с 16-годишна девойка. Прокуратурата твърди, че Андреев е злоупотребил с позицията си на преподавател, използвайки факта, че момичето е негова ученичка и е зависима от него. По този начин той успял да удовлетвори половото си желание без съвкупление.

В рамките на досъдебното производство са извършени множество процесуални действия, включително разпити на свидетели и назначаване на експертизи. Иззети са и веществени доказателства, подкрепящи тезата на обвинението.

Към момента Аврам Андреев остава в ареста, след като Районният съд в Пловдив му наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Това решение беше потвърдено окончателно и от по-горната инстанция – Окръжния съд в града.

Задържаният е потомък на известна обществена фигура – Андрей Андреев, който е бивш директор на операта в Пловдив и е бил народен представител във Великото народно събрание.