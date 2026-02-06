НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:52 Проф. Илин Савов пред Евроком: Грози ни вълна от шантаж със записи от лекарски кабинети и хотели (аудио)16:27 Досиетата „Епстийн“: Връзки с „Мосад“, какво значи „пица“, „хотдок“ и „сос“, и каква е българската следа на Робърт Максуел (видео)16:01 От последните минути: Завършиха преговорите между Иран и САЩ, ето за какво се разбраха15:35 Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни13:22 Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)11:09 Пускането на Брендо е в ход! Заместникът на отстранения шеф на затвора не спира процедурата10:59 Изскочи ДС връзка между собственика на хижа Петрохан и дарителите на убитите „рейнджъри“09:38 Милен Иванов за Петрохан: Нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действия да неутрализира другите
          НачалоБългарияКрими

          Педофилът от Пловдив е депутатски син

          Арестуваният учител по география Аврам е потомък на депутата от ВНС Андрей Андреев

          6 февруари 2026 | 16:32 4391
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Районната прокуратура в Пловдив повдигна четири сериозни обвинения срещу 25-годишния Аврам Андреев, преподавател по география в СУ „Св. Софроний Врачански“. Педагогът е задържан по подозрение за извършване на блудствени действия спрямо две момичета от учебното заведение.

          - Реклама -
            
            

          Според данните на държавното обвинение, разследваните посегателства обхващат период от есента на миналата година. Разследващите органи посочват, че през месец ноември Андреев е установил контакт с 13-годишно момиче с намерение за извършване на блудствени действия и съвкупление. В допълнение към това, младият мъж е привлечен като обвиняем и за разпространение на порнографски материали на същото малолетно дете.

          БЕЗОБРАЗИЕ: Задържаха млад учител в Пловдивско за блудство с деца БЕЗОБРАЗИЕ: Задържаха млад учител в Пловдивско за блудство с деца

          Вторият случай в досието на учителя датира от месец октомври, когато той е осъществил контакт с 16-годишна девойка. Прокуратурата твърди, че Андреев е злоупотребил с позицията си на преподавател, използвайки факта, че момичето е негова ученичка и е зависима от него. По този начин той успял да удовлетвори половото си желание без съвкупление.

          В рамките на досъдебното производство са извършени множество процесуални действия, включително разпити на свидетели и назначаване на експертизи. Иззети са и веществени доказателства, подкрепящи тезата на обвинението.

          Димо Дренчев: Убитите на Петрохан са били секта, действала и в Испания Димо Дренчев: Убитите на Петрохан са били секта, действала и в Испания

          Към момента Аврам Андреев остава в ареста, след като Районният съд в Пловдив му наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Това решение беше потвърдено окончателно и от по-горната инстанция – Окръжния съд в града.

          Задържаният е потомък на известна обществена фигура – Андрей Андреев, който е бивш директор на операта в Пловдив и е бил народен представител във Великото народно събрание.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          ИТ

          Изкуствен интелект вече наема хора и делегира задачи

          Росица Николаева -
          Агентът с изкуствен интелект, който се нуждае от човешка помощ, се свързва чрез API интерфейса или протокола за контекст на модела, намира подходящ изпълнител, предоставя ясни инструкции и чака резултата
          България

          Шефът на Столичния автотранспорт с остър отговор към СОС

          Екип Евроком -
          Ръководството на „Столичен автотранспорт“ излезе с официална позиция в отговор на напрежението в Столичния общински съвет
          България

          Проф. Илин Савов пред Евроком: Грози ни вълна от шантаж със записи от лекарски кабинети и хотели (аудио)

          Екип Евроком -
          Тези компрометиращи записи на хора могат да се използват за шантаж и натиск
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions