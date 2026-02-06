Поройните дъждове повишиха рязко нивата на язовирите в Кърджалийско и Смолянско

Валежите надхвърлиха 80 литра на квадратен метър, реките излязоха от коритата си, а в част от населените места остава бедствено положение

Язовирите в Кърджалийска и Смолянска област рязко повишиха нивата си след интензивните валежи през последните дни. На места в региона падналите количества дъжд надхвърлят 80 литра на квадратен метър, което доведе до пълноводие на реките и локални наводнения.

В община Ардино остава в сила частично бедствено положение в шест села, обявено за четвърти път от началото на годината. Причината е, че мостът над река Арда, който осигурява единствения достъп до населените места, отново беше залят от придошлите води. Реките в цялата Кърджалийска област са силно пълноводни, като на много места са излезли от коритата си и са залели земеделски земи.

Обилните валежи са засегнали и пътната инфраструктура, като на различни места пътни участъци са залети или блокирани от свлачища, което временно затруднява придвижването. От снощи двата големи язовира в региона – „Кърджали“ и „Студен кладенец“ – преливат през преливниците си, ситуация, която се случва рядко.

Областният управител на Кърджали Никола Чанев увери, че няма хора в непосредствена опасност.

„Няма притеснение за населението. В шестте села около моста към Китница достъпът е временно прекъснат, но при спиране на валежите се очаква водата да се оттече и преминаването да бъде възстановено още днес“, посочи той.

В една от махалите на село Китница е активирано свлачище, при което пътят е затрупан, а три къщи временно са останали без достъп. По думите на Чанев тежка техника ще бъде изпратена в рамките на часове, за да се възстанови връзката с населеното място.

От областната управа подчертават, че преливането на язовирите не представлява опасност за населението.

„Язовир Кърджали прелива през два от четирите си преливника, а язовир Студен кладенец – през пет от девет. Дебитът на водата вече намалява и няма риск за населението“, обясни областният управител.

От снощи валежите в района на Кърджали са спрели, като очакванията са водните количества постепенно да се оттекат, което да доведе до спадане на нивата на реките и нормализиране на обстановката в засегнатите райони.

За днес синоптиците от НИМХ не са обявили предупредителни кодове за опасни явления.

Прогнозата обаче предвижда, че в следобедните часове в Западна България отново ще започнат валежи от дъжд, а в северозападните райони ще останат условия за поледици. Максималните температури в Северна България ще бъдат между 3° и 8°, в Южна – между 8° и 13°, а в София – около 9°.