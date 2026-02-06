Един човек е пострадал при пожар, възникнал в търговски обект на територията на зимния курортен комплекс „Боровец“. Новината бе потвърдена от Областната дирекция на МВР в София, цитирана от БТА.

- Реклама -

Пострадалият е получил изгаряния в областта на краката вследствие на инцидента. Той е транспортиран незабавно към лечебно заведение в София за оказване на специализирана медицинска помощ. Към момента няма допълнителна информация за състоянието му или самоличността му.

За щастие, останалите присъстващи в сградата са невредими. Персоналът на търговския обект е реагирал адекватно и е бил изведен навреме от горящото помещение, което е предотвратило по-тежки последствия.

Сигналът за инцидента е постъпил в дежурните части около 12:30 часа. Към мястото на произшествието незабавно са насочени екипи на полицията и пожарната безопасност. Благодарение на намесата на огнеборците, огънят е напълно потушен.

Районът е обезопасен, като предстои да бъде извършен пълен оглед на местопроизшествието от компетентните органи. Причините, довели до възпламеняването на търговския обект, все още се изясняват от разследващите.