      петък, 06.02.26
          Начало

          Председателят на ЦИК с първи коментар: Решението на парламента е политическо

          На вчерашното си заседание НС реши: в държавите, които не са членки на ЕС, могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства

          6 февруари 2026 | 10:11 1010
          Снимка: БНТ
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Решението, което взе Народното събрание е политическо. ЦИК като правоприлагащ орган трябва да приложи закона такъв, каквото е. Това заяви Камелия Нейкова, председател на ЦИК, в предаването „Денят започва“ по БНТ.

          Това е първи коментар от страна на Централната избирателна комисия след приетите от парламента промени в Избирателния кодекс. Припомняме, че на вчерашното си заседание Народното събрание реши: в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна

          „Казвам го, защото от 2014 г. до 2024 г. около 30 пъти е променян Изборният кодекс. Много често непосредствено преди изборите. Като една от промените е била свързана със секциите извън страната. Имаше ограничения в дипломатическите ни консулски представителства. От вчера секциите в държави извън ЕС са 20.

          Не бих искала да коментирам кое е правилно и кое не, защото веднага ще бъде упрекната, че вземам страна по предложението на една или друга парламентарна група. В крайна сметка страната трябва да бъде тази на избирателите – всички да могат да гласуват“, добави Нейкова.

          По думите ѝ държавите, които са засегнати от намаляването на броя на секциите са три – САЩ, Великобритания и Турция. „От организационна гледна точка ще има струпване пред някои избирателни секции, в зависимост от желанието на избирателите да гласуват. Ако желанието е подобно на това от последните избори – вероятно няма да има чак такова напрежение“, каза още тя.

          „Аз смятам, че трябваше да бъде възприето предложението на депутат от ГЕРБ секциите да бъдат 30. Да върнем едно положение, което сме имали, когато бяха 35 секции“, допълни председателят на ЦИК.

          Централната избирателна комисия направи множество предложения до законодателя. Те са качени на страницата на Народното събрание и ЦИК. Но нито едно от тези предложения не бяха възприето. Нашите предложения бяха свързани с опростяване на протокола на секционните избирателни комисии. Назначаването на секционните избирателни комисии да бъде близко до изборния ден, така че да има стабилен състав, който е преминал обучение, а не да се допускат толкова много смени, поясни още Камелия Нейкова.

          „ЦИК изпраща сигнали до прокуратурата за изборни нарушения. Изпращаме сигнали за избиратели, гласували в нарушение на правилата. И за други случаи, които представляват нарушение по НК. Имахме случаи, когато на ЦИК и беше направена забележка в постановление на прокурор, че това „не било с висока обществена опасност, та ЦИК да активира прокурор“. Смятам, че всички държавни органи, които имат отношение към изборния процес трябва да работим като смазана машина. Не може само да се прехвърля отговорност и да не се допускат нарушения. Ако бъдат допуснати – да бъде наложена санкция“, заяви още нейкова.

