Продължава делото срещу бившия екоминистър – Нено Димов

Бившият екоминистър е обвинен в умишлена безстопанственост в особено големи размери, свързана с управлението на водните ресурси

Поредно заседание по делото срещу бившия министър на околната среда и водите Нено Димов се провежда днес. Той е обвинен в безстопанственост в особено големи размери, като обвиненията са свързани с водната криза в Перник през 2019 година, довела до щети за милиони евро.

По данни по делото става дума за загуби в размер на 2,8 млн. евро за бюджета на Европейския съюз, както и над 675 хил. евро щети за националния бюджет.

Според прокуратурата бившият министър в периода от 1 август до 19 септември 2019 година е проявил умишлена безстопанственост, като с действията си е допуснал разпиляване на публична държавна собственост – вода за питейно-битови нужди от язовир „Студена“.