      петък, 06.02.26
          Продължава делото срещу бившия екоминистър – Нено Димов

          Съдът разглежда отново делото срещу бившия екоминистър, обвинен за щети за милиони

          6 февруари 2026 | 08:03 00
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Бившият екоминистър е обвинен в умишлена безстопанственост в особено големи размери, свързана с управлението на водните ресурси

          Поредно заседание по делото срещу бившия министър на околната среда и водите Нено Димов се провежда днес. Той е обвинен в безстопанственост в особено големи размери, като обвиненията са свързани с водната криза в Перник през 2019 година, довела до щети за милиони евро.

          Започна делото срещу Нено Димов: Бившият министър не разбира същността на обвинението

          По данни по делото става дума за загуби в размер на 2,8 млн. евро за бюджета на Европейския съюз, както и над 675 хил. евро щети за националния бюджет.

          Според прокуратурата бившият министър в периода от 1 август до 19 септември 2019 година е проявил умишлена безстопанственост, като с действията си е допуснал разпиляване на публична държавна собственост – вода за питейно-битови нужди от язовир „Студена“.

          Политика

          Заради контакти с Епстийн: Норвежките власти разследват бивш премиер

          Дамяна Караджова -
          Норвежката полиция обяви, че е започнала разследване за „утежнена корупция“ срещу бившия премиер
          Общество

          Край на грипната епидемия в Пловдив, ограничителните мерки отпадат

          Дамяна Караджова -
          Причината е, че заболеваемостта трайно намалява и няма основания за удължаване на мерките
          Политика

          След тристранните среща в ОАЕ: Украйна и Русия вероятно ще продължат разговорите в Америка

          Дамяна Караджова -
          Украйна и Русия са се договорили да продължат разговорите през следващите седмици
