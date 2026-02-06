НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:52 Проф. Илин Савов пред Евроком: Грози ни вълна от шантаж със записи от лекарски кабинети и хотели (аудио)16:27 Досиетата „Епстийн“: Връзки с „Мосад“, какво значи „пица“, „хотдок“ и „сос“, и каква е българската следа на Робърт Максуел (видео)16:01 От последните минути: Завършиха преговорите между Иран и САЩ, ето за какво се разбраха15:35 Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни13:22 Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)11:09 Пускането на Брендо е в ход! Заместникът на отстранения шеф на затвора не спира процедурата10:59 Изскочи ДС връзка между собственика на хижа Петрохан и дарителите на убитите „рейнджъри“09:38 Милен Иванов за Петрохан: Нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действия да неутрализира другите
          НачалоБългария

          Проф. Илин Савов пред Евроком: Грози ни вълна от шантаж със записи от лекарски кабинети и хотели (аудио)

          6 февруари 2026 | 16:52 1300
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Личната неприкосновеност и националната сигурност са изправени пред безпрецедентна заплаха заради масовите пробиви в системите за видеонаблюдение.

          - Реклама -
            
            

          За това предупреди експертът по национална сигурност и киберпрестъпност проф. Илин Савов в интервю за журналиста Катя Илиева в ефира на „Евроком“. Според него евтините технологии и липсата на дигитална грамотност превръщат гражданите и държавните служители в лесни мишени за организирани престъпни групи.

          Изтеклите записи

          По отношение на актуалните скандали с изтекли записи и тезата за руска хакерска намеса, професорът изрази скептицизъм към прибързаните заключения без твърди доказателства. Той подчерта, че проблемът е глобален и не се ограничава до една държава.

          Разследването за изтекли видеа от салони за епилация се разширява, сред засегнатите има 9-годишно момиче Разследването за изтекли видеа от салони за епилация се разширява, сред засегнатите има 9-годишно момиче

           

          „В случая с тайното заснемане в салони не е изолиран инцидент. Това е част от една глобална тенденция, която аз я наблюдавам последните няколко години“, посочи проф. Савов. Според него зад тези действия често стоят организирани дигитални групи, включително от европейски държави, тъй като „киберпрестъпността вече няма националност“.

          Технически средства

          Основната уязвимост идва от масовото използване на евтини технически средства, предимно азиатско производство. Тези устройства често пристигат с фабрични пароли и минимална защита, които са публично достъпни. Това позволява дори на хора без сериозни технически умения да придобият контрол над видеонаблюдението в частни домове или институции.

          Експертът алармира за много по-сериозен аспект на проблема от обикновеното воайорство – използването на компрометиращи записи за натиск върху ключови фигури в държавата.

          Под натиск

          „Този аспект е, че тези компрометиращи записи на хора могат да се използват за шантаж и натиск“, обясни Савов и допълни: „Това е, че тези материали могат да бъдат инструмент за влияние върху държавни служители, прокурори, съдии, полицаи, депутати и, разбира се, тези данни да бъдат използвани от чужди разузнавателни централи.“

          Акция в София: откриха камера в гинекологичен кабинет след сигнали за видеозаписи Акция в София: откриха камера в гинекологичен кабинет след сигнали за видеозаписи

           

          Неговата оценка за ситуацията е категорична: „Това вече не е само личен проблем. Според мене лично е риск за националната ни сигурност.“

          Допълнения

          Технологиите за скрито наблюдение стават все по-изобретателни. Проф. Савов разкри схеми, при които в самите охранителни камери или сензори за движение се вграждат допълнителни микрокамери и микрофони, които излъчват сигнал към трети лица. Често тези устройства се активират дистанционно при засичане на движение.

          Международната практика показва, че злоупотребите са повсеместни. Експертът даде примери от Шотландия, където лекар е осъден ефективно за поставяне на камери в санитарните помещения на отдаван под наем апартамент, както и подобен случай с брокер на имоти в Австралия.

          Ниска разкриваемост 

          Разкриваемостта на тези престъпления обаче остава изключително ниска, особено когато са замесени транснационални престъпни групи. Без международно сътрудничество шансът за успех е под 2%, тъй като локализирането на IP адрес не води автоматично до извършителя. „IP адресите са само маската на престъпниците“, подчерта Савов.

          Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност

           

          Прогнозата на експерта за близкото бъдеще е тревожна. Той очаква появата на компрометиращи материали от места, които се считат за защитени, като хотелски стаи, къщи за гости и дори лекарски кабинети.

          Предупреждение

          „Очаквам скандали, за съжаление, го казвам, в държавата по отношение на снимкови материали, видеа и нещо по-лошо, от гинекологичните кабинети, в които са правени записвания, ще се възползват от новите технологии и благодарение на интимностите, които са заснети там, ще се създават фейк видеа с порнографско съдържание“, предупреди професорът.

          Въпреки мрачните прогнози, проф. Савов не препоръчва страх, а превенция и информираност. Той призова за въвеждане на задължителни кибер обучения за фирми и институции, както е практиката във Франция, Великобритания и САЩ.

          За обикновените граждани съветът е да бъдат бдителни. При посещение на непознати помещения е препоръчително да се оглеждат за видими камери и да изискват документация от собствениците, гарантираща липсата на записващи устройства. „100% сигурност няма, имаме 100% отговорност“, обобщи ситуацията проф. Илин Савов.

          Какво още сподели проф. Илин Савов по актуалната тема, чуйте по-горе в записа! 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          ИТ

          Изкуствен интелект вече наема хора и делегира задачи

          Росица Николаева -
          Агентът с изкуствен интелект, който се нуждае от човешка помощ, се свързва чрез API интерфейса или протокола за контекст на модела, намира подходящ изпълнител, предоставя ясни инструкции и чака резултата
          България

          Шефът на Столичния автотранспорт с остър отговор към СОС

          Екип Евроком -
          Ръководството на „Столичен автотранспорт“ излезе с официална позиция в отговор на напрежението в Столичния общински съвет
          Общество

          Акцентите в „ЕвроДикоф“ – част 2: Ивайло Мирчев за липсващите милиони на Пеевски

          Златина Петкова -
          Ивайло Мирчев за липсващите милиони на Пеевски и за наличните конфликти в ПП/ДБ
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions