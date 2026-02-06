Личната неприкосновеност и националната сигурност са изправени пред безпрецедентна заплаха заради масовите пробиви в системите за видеонаблюдение.

За това предупреди експертът по национална сигурност и киберпрестъпност проф. Илин Савов в интервю за журналиста Катя Илиева в ефира на „Евроком“. Според него евтините технологии и липсата на дигитална грамотност превръщат гражданите и държавните служители в лесни мишени за организирани престъпни групи.

Изтеклите записи

По отношение на актуалните скандали с изтекли записи и тезата за руска хакерска намеса, професорът изрази скептицизъм към прибързаните заключения без твърди доказателства. Той подчерта, че проблемът е глобален и не се ограничава до една държава.

„В случая с тайното заснемане в салони не е изолиран инцидент. Това е част от една глобална тенденция, която аз я наблюдавам последните няколко години“, посочи проф. Савов. Според него зад тези действия често стоят организирани дигитални групи, включително от европейски държави, тъй като „киберпрестъпността вече няма националност“.

Технически средства

Основната уязвимост идва от масовото използване на евтини технически средства, предимно азиатско производство. Тези устройства често пристигат с фабрични пароли и минимална защита, които са публично достъпни. Това позволява дори на хора без сериозни технически умения да придобият контрол над видеонаблюдението в частни домове или институции.

Експертът алармира за много по-сериозен аспект на проблема от обикновеното воайорство – използването на компрометиращи записи за натиск върху ключови фигури в държавата.

Под натиск

„Този аспект е, че тези компрометиращи записи на хора могат да се използват за шантаж и натиск“, обясни Савов и допълни: „Това е, че тези материали могат да бъдат инструмент за влияние върху държавни служители, прокурори, съдии, полицаи, депутати и, разбира се, тези данни да бъдат използвани от чужди разузнавателни централи.“

Неговата оценка за ситуацията е категорична: „Това вече не е само личен проблем. Според мене лично е риск за националната ни сигурност.“

Допълнения

Технологиите за скрито наблюдение стават все по-изобретателни. Проф. Савов разкри схеми, при които в самите охранителни камери или сензори за движение се вграждат допълнителни микрокамери и микрофони, които излъчват сигнал към трети лица. Често тези устройства се активират дистанционно при засичане на движение.

Международната практика показва, че злоупотребите са повсеместни. Експертът даде примери от Шотландия, където лекар е осъден ефективно за поставяне на камери в санитарните помещения на отдаван под наем апартамент, както и подобен случай с брокер на имоти в Австралия.

Ниска разкриваемост

Разкриваемостта на тези престъпления обаче остава изключително ниска, особено когато са замесени транснационални престъпни групи. Без международно сътрудничество шансът за успех е под 2%, тъй като локализирането на IP адрес не води автоматично до извършителя. „IP адресите са само маската на престъпниците“, подчерта Савов.

Прогнозата на експерта за близкото бъдеще е тревожна. Той очаква появата на компрометиращи материали от места, които се считат за защитени, като хотелски стаи, къщи за гости и дори лекарски кабинети.

Предупреждение

„Очаквам скандали, за съжаление, го казвам, в държавата по отношение на снимкови материали, видеа и нещо по-лошо, от гинекологичните кабинети, в които са правени записвания, ще се възползват от новите технологии и благодарение на интимностите, които са заснети там, ще се създават фейк видеа с порнографско съдържание“, предупреди професорът.

Въпреки мрачните прогнози, проф. Савов не препоръчва страх, а превенция и информираност. Той призова за въвеждане на задължителни кибер обучения за фирми и институции, както е практиката във Франция, Великобритания и САЩ.

За обикновените граждани съветът е да бъдат бдителни. При посещение на непознати помещения е препоръчително да се оглеждат за видими камери и да изискват документация от собствениците, гарантираща липсата на записващи устройства. „100% сигурност няма, имаме 100% отговорност“, обобщи ситуацията проф. Илин Савов.

