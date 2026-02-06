Грипната епидемия в страната вече е във фаза на отшумяване, като пиковите стойности на заболеваемостта са били отчетени още в първите дни на февруари. Това обобщи проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, в своя анализ за ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Експертът подчерта, че настоящата грипна вълна е настъпила по-късно от обичайното за сезона – развитие, което той е прогнозирал още преди месец. Професорът направи паралел и с динамиката на инфекцията в региона: „Пикът в съседните държави отдавна премина, а у нас броят на болните е значително по-малък в сравнение с миналата и с предходните години“.

Медицинската статистика отчита по-леко протичане на вирусната инфекция през този сезон. Според проф. Кантарджиев една от ключовите причини за тази положителна тенденция е повишеният интерес към ваксинацията сред населението. Въпреки успокояването на обстановката, здравните власти и специалистите са категорични, че базовите противоепидемични мерки не бива да се пренебрегват до пълното изчистване на вируса.

Прогнозите за следващите два месеца – март и април, са оптимистични по отношение на грипа, като се очакват само единични и леки случаи. С оттеглянето на инфлуенцата обаче се очаква сезонно активизиране на коронавируса през пролетта. Проф. Кантарджиев уточни, че не става дума за тежките форми на COVID-19 отпреди пет години, които доведоха до висока смъртност, а за по-леки вариации на вируса.

В заключение експертът отправи предупреждение и за други инфекциозни рискове, като посочи възможно увеличение на случаите на скарлатина. Това налага повишено внимание от страна на родителите и своевременно вземане на мерки при поява на симптоми.