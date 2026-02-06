НА ЖИВО
          Променят движението на трамваите в София заради ремонт в подлез „Надежда“

          Засегнати са линиите 1, 6, 7, 11, 12 и 27

          Значителни промени в организацията на трамвайния транспорт в София влизат в сила от утре, 7 февруари 2026 г. (събота). Причината за временното преустройство е извършването на неотложен основен ремонт на релсовия път в транспортен подлез „Надежда“. Дейностите ще продължат четири дни и ще приключат на 10 февруари 2026 г. (вторник).

          От Центъра за градска мобилност (ЦГМ) разпространиха подробна информация за това как ще бъдат засегнати маршрутите на шест трамвайни линии, както и за алтернативите, осигурени за пътниците.

          Засегнати са линиите 1, 6, 7, 11, 12 и 27. Най-сериозната промяна касае Трамвайна линия №1, която временно се закрива за посочения период.

          За останалите линии се въвеждат следните промени в маршрутите:

          Трамвайна линия №6 се разделя на две части:
          * Линия 6: ще се движи от ж.к. „Иван Вазов“ до Надлез „Надежда“.
          * Линия 6А: ще обслужва маршрута от ж.к. „Обеля 2“ до гара София Север.

          Трамвайна линия №7 преминава на скъсен маршрут:
          Мотрисите ще се движат от кв. „Манастирски ливади-запад“ до Централна ж.п. гара. Маршрутът е следният: от кв. „Манастирски ливади-запад“ по обичайния си път до спирка „Централна гара“ на бул. „Христо Ботев“, след което завиват надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“, продължават по бул. „Витоша“, завиват надясно по ул. „Алабин“ и наляво по бул. „Христо Ботев“, за да се върнат обратно към кв. „Манастирски ливади-запад“.

          Трамвайна линия №11:
          Ще се движи с отклонен маршрут, преминаващ през бул. „Княгиня Мария Луиза“.

          Трамвайна линия №27 също ще бъде със скъсен маршрут:
          Трамваите ще се движат от кв. „Манастирски ливади-запад“ до Централна ж.п. гара. От началната спирка те ще следват маршрута си до спирка „Централна гара“ на бул. „Княгиня Мария Луиза“, ще завиват наляво по бул. „Христо Ботев“ и от кръстовището с бул. „Македония“ ще продължават направо по маршрута си обратно към кв. „Манастирски ливади-запад“.

          Трамвайна линия №12 се разделя на две части:
          * Линия 12: ще се движи от пл. „Журналист“ до Надлез „Надежда“.
          * Линия 12А: ще обслужва участъка от кв. „Илиянци“ до гара София Север.

          За да се компенсира неудобството за гражданите и да се осигури връзка между разделените участъци, от ЦГМ съобщават: „Разкрива се временна автобусна линия 12ТМ между Централна гара и гара София Север“.

          Пътниците трябва да предвидят повече време за придвижване в засегнатите участъци през следващите четири дни. Нормалният график на движение се очаква да бъде възстановен на 11 февруари 2026 г., след приключване на ремонтните дейности.

