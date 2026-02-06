НА ЖИВО
          Проверяват гинекологичен кабинет в Бургас за изтекли видеозаписи

          Окръжната прокуратура в Бургас пое случая с незаконните видеа от салони за красота.

          Проверява се версия за видеозаснемане на гинекологичен кабинет и в Бургас.

          Това съобщиха източници на NOVA.

          Припомняме, че теч на кадри в сайт за възрастни вече бе засечен от кабинет в София.

          След като бяха задържани за 24 часа, д-р Венелин Иванов, който практикува в него, и съпругата му бяха освободени с мотив, че няма доказателства той да е публикувал записите.

          Междувременно Окръжната прокуратура в Бургас пое случая с незаконните видеа от салони за красота. До момента по случая работи само държавното обвинение на районно ниво.

          По незаконните заснемания на места, където клиентите са голи, вече са сезирани РЗИ-Бургас и Комисията за защита на лични данни, а проверка е започната и от НАП.

          Днес на директора на РЗИ-Бургас е указано да предостави всички актове за условията и реда за поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, извършващи лазерна епилация в Бургас.

          Указано е също така Комисията за защита на личните данни да предостави наличните актове, издадени за удостоверяване на администрирането на лични данни от студия, извършващи лазерна епилация в града. Разпитите на пострадали лица продължава и днес.

