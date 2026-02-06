НА ЖИВО
          Пускането на Брендо е в ход! Заместникът на отстранения шеф на затвора не спира процедурата

          6 февруари 2026 | 11:09
          Предсрочното пускане на сочения крал на кокаина Евелин Банев-Брендо от затвора е в пълен ход. Това научи Евроком от свои източници в службите за сигурност. Заместникът на отстрания директор на софийския затвор Росен Димчев не е спрял процедурата. Това означава, че следващата седмица делото ще се гледа в СГС и реално Брендо може да излезе на свобода доста по-рано от излежаното.

          Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът? Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?

          Припомняме Ви, че директорът на затвора Борислав Чорбански изненадващо поиска от съда да пусне предсрочно Евелин Банев. Според източници от екипа му, до този момент Чорбански не е правил подобни жестове към други обитатели на пандиза. В деня, в който предлага Брендо да си тръгне защото се е поправил, прави същото и за друг затворник – възрастен мъж. Мистерия е дали двете молби са пуснати умишлено едновременно, за да не будят подозрение, че има нещо „гнило“.

          Любопитно е поведението на правосъдния министър Георги Георгиев, който след като излезе новината за Брендо, светкавично реагира и отстрани Чорбански. От министъра стана ясно, че нито той, нито шефът на „Главна дирекция изпълнение на наказанията“ са знаел за инициативата на Борислав Чорбански. Възложи и допълнителна проверка.

          След публикация на „Евроком“ за Брендо: Правосъдният министър погва шефа на затвора След публикация на „Евроком“ за Брендо: Правосъдният министър погва шефа на затвора

          Голямата вътросителна е защо, ако Георги Георгиев и ръководителят на ГДИН намират за „съмнително“ или „странно“ предложението на административния ръководител на затвора, не спират процедурата по освобождаването на Ивелин Банев? И защо временният началник Росен Димчев не я стопира поне до приключване на проверката?! В противен случай действията им, или по-скоро бездействието им навеждат на мисълта, че правосъдният министър – активен кадър на ГЕРБ, е действал формално. По всичко личи, че процедурата по пускането на Брендо ще изпревари резултата от проверката.

          Уточняваме, че прокурорът, който е готвел да даде отрицателно становище на съдебното заседание, вече е повишен и пратен в по-висшестояща прокуратура. Така остава загадка какво ще реши новият държавен обвинител.

