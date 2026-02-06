Пускането на Брендо е в ход! Заместникът на отстранения шеф на затвора не спира процедурата

Предсрочното пускане на сочения крал на кокаина Евелин Банев-Брендо от затвора е в пълен ход. Това научи Евроком от свои източници в службите за сигурност. Заместникът на отстрания директор на софийския затвор Росен Димчев не е спрял процедурата. Това означава, че следващата седмица делото ще се гледа в СГС и реално Брендо може да излезе на свобода доста по-рано от излежаното.

Припомняме Ви, че директорът на затвора Борислав Чорбански изненадващо поиска от съда да пусне предсрочно Евелин Банев. Според източници от екипа му, до този момент Чорбански не е правил подобни жестове към други обитатели на пандиза. В деня, в който предлага Брендо да си тръгне защото се е поправил, прави същото и за друг затворник – възрастен мъж. Мистерия е дали двете молби са пуснати умишлено едновременно, за да не будят подозрение, че има нещо „гнило“.

Любопитно е поведението на правосъдния министър Георги Георгиев, който след като излезе новината за Брендо, светкавично реагира и отстрани Чорбански. От министъра стана ясно, че нито той, нито шефът на „Главна дирекция изпълнение на наказанията“ са знаел за инициативата на Борислав Чорбански. Възложи и допълнителна проверка.

Голямата вътросителна е защо, ако Георги Георгиев и ръководителят на ГДИН намират за „съмнително“ или „странно“ предложението на административния ръководител на затвора, не спират процедурата по освобождаването на Ивелин Банев? И защо временният началник Росен Димчев не я стопира поне до приключване на проверката?! В противен случай действията им, или по-скоро бездействието им навеждат на мисълта, че правосъдният министър – активен кадър на ГЕРБ, е действал формално. По всичко личи, че процедурата по пускането на Брендо ще изпревари резултата от проверката.

Уточняваме, че прокурорът, който е готвел да даде отрицателно становище на съдебното заседание, вече е повишен и пратен в по-висшестояща прокуратура. Така остава загадка какво ще реши новият държавен обвинител.