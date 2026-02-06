Румен Радев: Ограничаването на секциите в чужбина е удар по демократичните права

Бившият президент разкритикува промените в Изборния кодекс и призова българите да защитят правото си на глас

Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват, като това е поредна стъпка в опитите му да запази властта си чрез ограничаване на демократичните права.

Това написа във Facebook президентът в периода 2017–2026 година Румен Радев, коментирайки приетите изменения в Изборния кодекс, според които секциите в държави извън Европейския съюз се ограничават до 20, като изключение правят консулствата и дипломатическите представителства. Предложението беше внесено от партия „Възраждане“.

„Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина. Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията. И заедно ще го направим“, допълва Радев.

Веднага след гласуването се появиха заявки текстът да бъде отменен още в следващия парламент. От ГЕРБ поставиха въпроса защо в пленарната зала не е било подкрепено тяхното предложение броят на секциите извън ЕС да бъде 30 вместо 20.