Съдът във Велико Търново потвърди гаранцията на шофьора, убил бившия кмет на Червен бряг

Апелативният съд във Велико Търново потвърди паричната гаранция от 8000 евро за шофьора, обвинен за тежката катастрофа край плевенското село Телиш, при която загина бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов.

Инцидентът стана на главния път Бяла – Ботевград, в участъка между селата Горни Дъбник и Телиш.

Паричната гаранция бе обжалвана от държавното обвинение, като прокурорът от Апелативната прокуратура във Велико Търново Димитър Лещаков поиска мярката да бъде заменена със „Задържане под стража“.

По думите му катастрофата е възникнала вследствие на нарушение на правилата за движение от страна на водача на тежкотоварния камион. Лещаков посочи, че обвиняемият има 24 нарушения на Закона за движение по пътищата от 1998 г. до януари 2026 г., а през 2022 г. е бил с отнето свидетелство за управление заради шофиране след употреба на алкохол.

От своя страна защитата на обвиняемия Димитър Димитров представи констативен протокол, според който причината за катастрофата е наличието на „черен лед“ на пътното платно. Адвокатите оспориха протеста на прокуратурата като незаконосъобразен.

Преди съдебното заседание пред сградата на съда се проведе протест с искане за по-тежка мярка. Акцията бе организирана в социалните мрежи от Николай Попов – баща на 12-годишната Сияна, загинала на същия пътен участък.