Сагата свърши, Ботев Пловдив се разминава с Шанде

Ботев Пловдив няма да вземе Шанде от Спартак Варна, а последното ново попълнение на този етап ще е завръщащият се Антоан Конте. Това разкри старши треньорът Димитър Димитров – Херо на пресконференция преди пролетния полусезон.

„В момента на пазара няма свободни хора. Това имам предвид под „Къде са тези българи?“. Имат договори и струват пари. Виждам качества в децата на Ботев, но им трябва време. Искам да играят най-добрите в момента и да дават най-доброто за Ботев. Моето желание беше в тези четири човека да играят един или двама до 21 години (б.р. – има предвид правилото за 4 българи на терена). По сегашната наредба могат да играят четири човека на 35 години. Каква е ползата за българския футбол“, попита Димитров.

Относно селекцията Херо разясни: „На този етап Антоан Конте е последният човек, който ще вземем през зимата. При нас беше наложително да направим селекция. Шанде няма да е част от нашия отбор поради негови неоснователно високи претенции“.