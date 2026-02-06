НА ЖИВО
          - Реклама -
          16:52 Проф. Илин Савов пред Евроком: Грози ни вълна от шантаж със записи от лекарски кабинети и хотели (аудио)16:27 Досиетата „Епстийн“: Връзки с „Мосад“, какво значи „пица“, „хотдок“ и „сос“, и каква е българската следа на Робърт Максуел (видео)16:01 От последните минути: Завършиха преговорите между Иран и САЩ, ето за какво се разбраха15:35 Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни13:22 Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)11:09 Пускането на Брендо е в ход! Заместникът на отстранения шеф на затвора не спира процедурата10:59 Изскочи ДС връзка между собственика на хижа Петрохан и дарителите на убитите „рейнджъри“09:38 Милен Иванов за Петрохан: Нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действия да неутрализира другите
          Сагата свърши, Ботев Пловдив се разминава с Шанде

          "Антоан Конте ще е последният нов на този етап", каза Херо

          6 февруари 2026 | 16:27
          Ботев Пловдив няма да вземе Шанде от Спартак Варна, а последното ново попълнение на този етап ще е завръщащият се Антоан Конте. Това разкри старши треньорът Димитър Димитров – Херо на пресконференция преди пролетния полусезон.

          „В момента на пазара няма свободни хора. Това имам предвид под „Къде са тези българи?“. Имат договори и струват пари. Виждам качества в децата на Ботев, но им трябва време. Искам да играят най-добрите в момента и да дават най-доброто за Ботев. Моето желание беше в тези четири човека да играят един или двама до 21 години (б.р. – има предвид правилото за 4 българи на терена). По сегашната наредба могат да играят четири човека на 35 години. Каква е ползата за българския футбол“, попита Димитров.

          Относно селекцията Херо разясни: „На този етап Антоан Конте е последният човек, който ще вземем през зимата. При нас беше наложително да направим селекция. Шанде няма да е част от нашия отбор поради негови неоснователно високи претенции“.

