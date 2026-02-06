НА ЖИВО
          САЩ и Иран започват преговори в Оман на фона на опасения от пряк военен конфликт

          Разговорите се подновяват след период на остро напрежение и военна мобилизация в региона

          6 февруари 2026 | 09:33 40
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Срещата идва след изостряне на напрежението в Близкия изток и спорове за обхвата на разговорите между двете страни

          Висши представители на Съединените щати и Иран се очаква да се срещнат в Оман за преговори на фона на кризата, която породи опасения от пряк военен сблъсък между двете държави.

          Съединените щати струпаха значителни военни сили в Близкия изток, след като хиляди иранци загинаха по време на антиправителствените протести в страната през миналия месец.

          Официално: САЩ и Иран започват ядрени преговори в Оман този петък Официално: САЩ и Иран започват ядрени преговори в Оман този петък

          До последния момент имаше разногласия както за мястото, така и за обхвата на разговорите. Според Вашингтон преговорите трябва да обхванат ракетния арсенал на Техеран и други спорни въпроси, докато иранската страна настоява, че ракетната програма не е част от дневния ред.

          Ръководителят на иранската дипломация Абас Арагчи призова за „взаимно уважение“ преди преговорите с емисарите на президента на САЩ Доналд Тръмп.

          „Равнопоставеността, взаимното уважение и реципрочността на интересите не са кухи фрази, а неотменни условия, които трябва да залегнат като основни принципи във всяко бъдещо споразумение, за да бъде то трайно“, написа в публикация в X на английски дипломатът, който ще представлява своята страна на преговорите.

