      петък, 06.02.26
          НачалоВойна

          САЩ и Русия възобновяват военния диалог на високо ниво след среща в Абу Даби

          6 февруари 2026 | 12:15 1080
          Доналд Тръмп и Владимир Путин
          Доналд Тръмп и Владимир Путин
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Съединените щати и Русия са постигнали ключово споразумение за възобновяване на военния диалог на високо ниво. Новината идва след тристранна среща за мир в Украйна, проведена в Абу Даби, като информацията бе потвърдена в официално изявление на Европейското командване на САЩ, цитирано от Newsweek.

          Комуникационният канал между двете световни сили бе прекъснат през есента на 2021 г., малко преди началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна. Възстановяването на връзката е резултат от директни разговори в столицата на Обединените арабски емирства между генерал Алексъс Гринкевич, командир на Европейското командване на САЩ, и военни представители от Русия и Украйна.

          От американското командване подчертават стратегическото значение на този ход за намаляване на напрежението. В изявлението, цитирано от European Pravda, се посочва:

          „Поддържането на диалог между военните е важен фактор за глобалната стабилност и мир, което може да се постигне само чрез сила и осигурява средство за повишена прозрачност и деескалация“.

          Новият канал за връзка има за цел да осигури постоянен военен контакт, докато дипломатическите усилия за постигане на траен мир продължават. Междувременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс коментира в интервю за журналистката Мегин Кели, че Вашингтон не изключва възможността за сътрудничество с Русия в определени сфери.

          На дипломатическия фронт напрежението остава високо. В понеделник, 2 февруари, стана ясно, че Москва е представила на американската страна предложения за премахване на „сериозни пречки“ пред пълната „нормализация“ на отношенията. Основен препъни камък остава настояването на Русия всички страни да признаят Донбас за руска територия като част от по-широкото споразумение за края на войната. Надеждите на Кремъл са, че евентуално признаване от страна на САЩ би улеснило подобна „сделка“.

          Руска държавна информационна агенция, позовавайки се на западен източник в Абу Даби, съобщава, че преговарящите са обсъдили широк кръг от теми, включително „икономически въпроси, територии и механизъм за прекратяване на огъня“.

          „Русия разглежда признаването на Донбас от всички страни като част от по-широко споразумение“, заявява източникът.

          В отговор на тези събития и предполагаемите искания на Кремъл, президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира ситуацията по време на съвместна пресконференция в Киев с полския премиер Доналд Туск.

