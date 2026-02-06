Шефът на КЗП: Само за 2 дни имаме 70 сигнала за повишени сметки за ток

В Комисията за защита на потребителите (КЗП) масово започват да постъпват сигнали за високи сметки за електроенергия, съобщи изпълняващият функциите председател на комисията Александър Колячев в ефира на БНТ.

„От началото на годината имаме около 80 сигнала. Само за вчера и онзи ден имаме 70 такива", посочи Колячев.

Той обясни, че КЗП не е компетентният орган за разглеждане на подобни казуси, но препраща сигналите към Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

„Когато има проблем с тока, потребителят трябва първо да уведоми съответното електроразпределително дружество и след като получи негативен отговор – да сезира КЕВР. Ние в съответния казус нямаме компетенция“, уточни той.

По думите му по-високите сметки не са свързани с процесите около приемането на еврото, а причините най-често са по-високо потребление или възможна техническа грешка при отчитането.