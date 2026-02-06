Ръководството на „Столичен автотранспорт“ излезе с официална позиция в отговор на напрежението в Столичния общински съвет (СОС). Реакцията идва след исканата оставка на директора на дружеството от страна на общински съветници от ПП-ДБ, „Спаси София“ и „Синя София“, които изразиха съмнения за финансово ощетяване на общината при процедура за закупуване на автобуси.

В официалното становище, изпратено до медиите, от общинското дружество категорично отхвърлят обвиненията, определяйки ги като спекулативни. Изпълнителният директор Стилян Манолов подчертава, че процедурата се движи стриктно според решенията на СОС и законовите рамки.

Позицията на дружеството

От „Столичен автотранспорт“ заявяват, че разпространената информация не кореспондира с реалните факти около обществената поръчка. В текста се посочва:

„В различни публикации днес циркулира информация по отношение на автобусите, които предстои да бъдат придобити от „Столичен автотранспорт“. Твърденията за завишена цена и наличието на „скандал“ са тенденциозно спекулативни и, за пореден път, повече от недостоверни.“

Хронология и параметри на поръчката

Дружеството припомня конкретните параметри, гласувани от общинските съветници преди близо две години. Съгласно решение на Столичния общински съвет от 27 юни 2024 г., е даден мандат за провеждане на процедура за доставка на 25 броя 18-метрови автобуси. Изискването за минимален екологичен стандарт е Евро V.

От дружеството разясняват:

„Така заложеното изискване дава възможност да се предложат автобуси, произведени в периода 2008-2014 г., когато е бил действащ този екологичен стандарт. Именно за да насърчим доставката на по-нови автобуси, в правилата на процедурата заложихме повече точки за превозни средства с по-скорошна година на производство.“

Допълнително се уточнява, че бюджетът е предварително лимитиран от СОС. Тъй като средният пробег на автобусите в София е значителен – около 60 000 км годишно, процедурата допуска оферти за машини с минимален пробег 700 000 км, като отново е заложен механизъм за поощряване на оферти с по-малък пробег.

Специфично оборудване и сигурност

Един от основните аргументи на „Столичен автотранспорт“ срещу директното сравнение на цените с обяви в интернет е необходимостта от специализирано допълнително оборудване, което е задължително за градския транспорт, но липсва при стандартна покупка.

Ръководството се обръща директно към критиците:

„Не на последно място, г-н Симеон Ставрев, а и други членове на Общинския съвет би следвало вече да знаят, че има разлика между това да си обществен превозвач и това да се сдобиеш за лична употреба с харесан в интернет обява автомобил.“

Според изискванията на процедурата, освен самата доставка на превозното средство, цената включва и сериозно техническо надграждане:

„Освен самата доставка, автобусите следва да бъдат оборудвани с 5 камери за видеонаблюдение, монитор и DVR с памет 1 терабайт, системи за сигурност, включително автоматична пожарогасителна система в двигателния отсек и информационна система, отговаряща на изискванията на ЦГМ (в това число: информационни табла, изпълнени по технология LED или MONO-LCD).“

Гаранции и финансови въпроси

Изпълнителният директор Стилян Манолов уверява, че автобусите, които ще бъдат доставени, не са тези, чиито снимки са били разпространени в публичното пространство от общински съветници. Той подчертава, че дружеството не може да влияе на ценовата политика на контрагентите, нито е наясно на какви цени доставчикът придобива техниката.

„Моята работа като изпълнителен директор е да се уверя, че ще закупим превозни средства, които отговарят на критериите, ценово достъпни и ефективни са и не компрометират безопасността. Аз гарантирам за това“, заявява Манолов.

Той коментира и призивите за промяна в подхода на договаряне:

„Твърденията, че чрез пряко договаряне мога да постигна по-добри условия, показват крещящо непознаване на това какво позволява законът и какво – не. Като изпълнителен директор се ръководя стриктно от принципите на законността.“

В заключение от дружеството отбелязват, че към днешна дата все още не са получили в пълна степен дължимото финансиране от Столична община, което пряко влияе върху сроковете за обновяване на автопарка.