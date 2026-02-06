НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:52 Проф. Илин Савов пред Евроком: Грози ни вълна от шантаж със записи от лекарски кабинети и хотели (аудио)16:27 Досиетата „Епстийн“: Връзки с „Мосад“, какво значи „пица“, „хотдок“ и „сос“, и каква е българската следа на Робърт Максуел (видео)16:01 От последните минути: Завършиха преговорите между Иран и САЩ, ето за какво се разбраха15:35 Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни13:22 Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)11:09 Пускането на Брендо е в ход! Заместникът на отстранения шеф на затвора не спира процедурата10:59 Изскочи ДС връзка между собственика на хижа Петрохан и дарителите на убитите „рейнджъри“09:38 Милен Иванов за Петрохан: Нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действия да неутрализира другите
          НачалоБългария

          Шефът на Столичния автотранспорт с остър отговор към СОС

          Дружеството се оплаква, че все още не е получило финансиране от СО за обновяване на автопарка

          6 февруари 2026 | 17:02 290
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Ръководството на „Столичен автотранспорт“ излезе с официална позиция в отговор на напрежението в Столичния общински съвет (СОС). Реакцията идва след исканата оставка на директора на дружеството от страна на общински съветници от ПП-ДБ, „Спаси София“ и „Синя София“, които изразиха съмнения за финансово ощетяване на общината при процедура за закупуване на автобуси.

          - Реклама -
            
            

          В официалното становище, изпратено до медиите, от общинското дружество категорично отхвърлят обвиненията, определяйки ги като спекулативни. Изпълнителният директор Стилян Манолов подчертава, че процедурата се движи стриктно според решенията на СОС и законовите рамки.

          Позицията на дружеството

          От „Столичен автотранспорт“ заявяват, че разпространената информация не кореспондира с реалните факти около обществената поръчка. В текста се посочва:

          „В различни публикации днес циркулира информация по отношение на автобусите, които предстои да бъдат придобити от „Столичен автотранспорт“. Твърденията за завишена цена и наличието на „скандал“ са тенденциозно спекулативни и, за пореден път, повече от недостоверни.“

          Хронология и параметри на поръчката

          Дружеството припомня конкретните параметри, гласувани от общинските съветници преди близо две години. Съгласно решение на Столичния общински съвет от 27 юни 2024 г., е даден мандат за провеждане на процедура за доставка на 25 броя 18-метрови автобуси. Изискването за минимален екологичен стандарт е Евро V.

          Скандал в СОС: Искат спешна смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“ Скандал в СОС: Искат спешна смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“

          От дружеството разясняват:

          „Така заложеното изискване дава възможност да се предложат автобуси, произведени в периода 2008-2014 г., когато е бил действащ този екологичен стандарт. Именно за да насърчим доставката на по-нови автобуси, в правилата на процедурата заложихме повече точки за превозни средства с по-скорошна година на производство.“

          Допълнително се уточнява, че бюджетът е предварително лимитиран от СОС. Тъй като средният пробег на автобусите в София е значителен – около 60 000 км годишно, процедурата допуска оферти за машини с минимален пробег 700 000 км, като отново е заложен механизъм за поощряване на оферти с по-малък пробег.

          Специфично оборудване и сигурност

          Един от основните аргументи на „Столичен автотранспорт“ срещу директното сравнение на цените с обяви в интернет е необходимостта от специализирано допълнително оборудване, което е задължително за градския транспорт, но липсва при стандартна покупка.

          Ръководството се обръща директно към критиците:

          „Не на последно място, г-н Симеон Ставрев, а и други членове на Общинския съвет би следвало вече да знаят, че има разлика между това да си обществен превозвач и това да се сдобиеш за лична употреба с харесан в интернет обява автомобил.“

          Според изискванията на процедурата, освен самата доставка на превозното средство, цената включва и сериозно техническо надграждане:

          „Освен самата доставка, автобусите следва да бъдат оборудвани с 5 камери за видеонаблюдение, монитор и DVR с памет 1 терабайт, системи за сигурност, включително автоматична пожарогасителна система в двигателния отсек и информационна система, отговаряща на изискванията на ЦГМ (в това число: информационни табла, изпълнени по технология LED или MONO-LCD).“

          Скандал в СОС: Искат спешна смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“ Скандал в СОС: Искат спешна смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“

          Гаранции и финансови въпроси

          Изпълнителният директор Стилян Манолов уверява, че автобусите, които ще бъдат доставени, не са тези, чиито снимки са били разпространени в публичното пространство от общински съветници. Той подчертава, че дружеството не може да влияе на ценовата политика на контрагентите, нито е наясно на какви цени доставчикът придобива техниката.

          „Моята работа като изпълнителен директор е да се уверя, че ще закупим превозни средства, които отговарят на критериите, ценово достъпни и ефективни са и не компрометират безопасността. Аз гарантирам за това“, заявява Манолов.

          Той коментира и призивите за промяна в подхода на договаряне:

          „Твърденията, че чрез пряко договаряне мога да постигна по-добри условия, показват крещящо непознаване на това какво позволява законът и какво – не. Като изпълнителен директор се ръководя стриктно от принципите на законността.“

          Засилени проверки в градския транспорт на София: над 20 000 пътници проверени за ден Засилени проверки в градския транспорт на София: над 20 000 пътници проверени за ден

          В заключение от дружеството отбелязват, че към днешна дата все още не са получили в пълна степен дължимото финансиране от Столична община, което пряко влияе върху сроковете за обновяване на автопарка.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          ИТ

          Изкуствен интелект вече наема хора и делегира задачи

          Росица Николаева -
          Агентът с изкуствен интелект, който се нуждае от човешка помощ, се свързва чрез API интерфейса или протокола за контекст на модела, намира подходящ изпълнител, предоставя ясни инструкции и чака резултата
          България

          Проф. Илин Савов пред Евроком: Грози ни вълна от шантаж със записи от лекарски кабинети и хотели (аудио)

          Екип Евроком -
          Тези компрометиращи записи на хора могат да се използват за шантаж и натиск
          Общество

          Акцентите в „ЕвроДикоф“ – част 2: Ивайло Мирчев за липсващите милиони на Пеевски

          Златина Петкова -
          Ивайло Мирчев за липсващите милиони на Пеевски и за наличните конфликти в ПП/ДБ
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions