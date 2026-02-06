Министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев предприе решителни действия и смени състава на комисията, отговорна за провеждането на изпита за юридическа правоспособност. Рокадата се случва в критичен момент – непосредствено преди втората част на ключовия изпит за завършилите „Право“, без който те не могат да практикуват професията си предава segabg.com

Заповедта за смяна е подписана заради констатирани сериозни пропуски в работата на досегашния състав. На мястото на освободените членове встъпват резервните, като единственото изключение е представителят на Висшия адвокатски съвет, който запазва позицията си поради липса на процедурна възможност за замяна с другия излъчен представител.

Пред „Сега“ Георгиев мотивира решението си с категоричност: „Основният мотив за смяната на комисията е незадоволителните резултати от работата й до момента“.

Хронология на гафа

Напрежението ескалира след теста, проведен на 25 януари. В юридическата Фейсбук група „Правна лудост“ се появиха множество сигнали за неточности, включително за въпроси, чиито отговори не съответстват на действащото законодателство. Една от публикациите в групата остро поставя въпроса за компетентността на оценяващите:

„Правоспособни ли са хората, които изготвят изпита за юридическа правоспособност? По сигнал на фен проверихме изпита от преди няколко дни. В него се откриват поредица от безумици, като откровено грешни формулировки на въпроси. Например въпрос 2, съдържащ срок, който не действа от 5 години в българското законодателство“.

Министърът реагира мигновено в социалната мрежа: „Благодаря ви за сигналите. Безобразие е наличието на толкова и такива грешки, затова съм разпоредил проверка още след първата ви публикация и отговорните лица от МП ще бъдат наказани“.

Признанието на комисията и отказан контрол

След постъпилите сигнали и свиканото по спешност заседание, комисията е разгледала три искания за преразглеждане на писмени работи. Оценяващите са признали допускането на „техническа грешка“ при въпрос №27 (с верен отговор А), но са отхвърлили твърденията за грешка при въпрос №5.

В резултат на признатия пропуск е преразгледана работата на кандидатите, които не са преминали летвата. Установено е, че грешката е била решаваща за петима стажант-юристи. Те вече са допуснати до втория етап – решаването на казус, насрочено за неделя. Въпреки това, от този път до изпита са допуснати общо 338 абсолвенти, като тестът е успешно положен от 209 от тях.

Спорът между министъра и комисията обаче се задълбочава от принципна позиция на членовете ѝ. Те категорично отказват на министъра да бъде извършен правен анализ на спорните въпроси за съответствие с нормативната уредба. Според тях оценяващата дейност не подлежи на административен или съдебен контрол и те не носят отговорност за формулировката на тестовете.

Георгиев определя това поведение като необяснимо. „Основното задължение на комисията е провеждане на изпита в съответствие с действащата нормативна уредба и формулиране на ясни въпроси с само един верен отговор. Неразбирането на тази основополагаща задача буди основателни съмнения у мен в способността на членовете ѝ да проведат законосъобразно изпита във втората му част, което налага тяхната замяна“, заяви министърът пред „Сега“.

Кой влизаше в освободения състав

Комисията се председателстваше от Драгомира Искрева, инспектор в Инспектората на министъра на правосъдието. Членове бяха доц. д-р Павел Смолички от УНСС, адвокат Нина Седефова, съдия Станимир Христов от Върховния административен съд и Мариан Маринов – следовател в Националната следствена служба.

Съгласно наредбата, комисията се състои от петима членове, включващи представители на съдебната власт (ВКС, ВАС, прокуратурата или следствието на ротационен принцип), академичната общност и адвокатурата. Заповедта на министъра регламентира и резервните членове, които сега поемат отговорността за провеждането на изпита.