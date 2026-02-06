На 30 януари 2026 г. ръководството на „Столичен автотранспорт“ ЕАД е подписало договор, който повдига сериозни въпроси относно управлението на публичните финанси в София. Според общинския съветник от „Да, България“ Симеон Ставрев, общинското дружество се готви да заплати сумата от 2 369 837,87 евро за доставка на 18-годишни автобуси, чиято реална пазарна стойност е драстично по-ниска.

Сигналът за съмнителната сделка бе оповестен от Ставрев в ефира на „Дарик радио“, където той изрази силното си възмущение от параметрите на контракта. Според неговите изчисления и проучвания, цената, която софиянци ще платят, надвишава пазарните нива близо осем пъти. Автобусите са описани като превозни средства в „окаяно състояние“, което поставя под въпрос целесъобразността на инвестицията под претекст за обновяване на подвижния състав.

„Като видях сключения договор, не можах да повярвам“, споделя общинският съветник и добавя:

„Всичко в тази сделка е абсурдно – защо трябва да докараме 18-годишни автобуси и как ръководството на Столичен автотранспорт може да си позволи да разходва по този начин такава сума пари от публичните финанси?“

Разследването на Ставрев включва проверка в специализирани германски сайтове за търговия с превозни средства. Чрез идентификация по номерата на рамите, посочени в офертата на фирмата изпълнител, той е открил обяви за абсолютно същите автобуси. Цените в тези обяви са осем пъти по-ниски от сумата, заложена в обществената поръчка на столичнато дружество.

Освен финансовите несъответствия, снимковият материал от обявите разкрива и критичното техническо състояние на машините. Виждат се остарял дизайн, изпокъсани кожени седалки и силно амортизирани шофьорски табла. Данните за пробега надхвърлят 700 000 километра, което предполага необходимост от незабавни и скъпоструващи ремонти. Това създава риск сделката да се превърне в „бездънна яма“ за общинския бюджет, изискваща нови обществени поръчки за сервизиране.

Съмненията за корупционни практики се задълбочават и от информацията за изпълнителя. Фирмата, която ще достави превозните средства, е „АВАРИЙНИ МОБИЛНИ СИСТЕМИ“ ЕООД. Нейният собственик, Мустафа Мустафа, вече е свързван с друг скандал – доставката на вертикални климатици за „Столичен електротранспорт“ на завишени цени.

Симеон Ставрев припомня контекста на управлението на общинските дружества в София. Настоящият директор на „Столичен автотранспорт“ заема поста без конкурс, след като бе назначен през лятото на 2024 г. Това стана с гласовете на т.нар. „икономическо мнозинство“ в Столичния общински съвет, включващо ГЕРБ, БСП, ИТН, отцепници от „Възраждане“ и Карлос Контрера. Въпреки статута си на временни ръководители, тези директори управляват дружествата и техните многомилионни бюджети вече повече от година и половина.

В коментара си Ставрев засяга и националната политическа обстановка, която рефлектира върху проблемите на града:

„Отиващото си правителство, правителството на Пеевски, не може да намери пари по нито една оперативна програма, за да осигури финансиране за подвижен състав в София, и бави плащанията за ключови обекти като бул. „Стамболийски“. На фона на това остава неясно дали икономическото мнозинство в Столична община ще гласува заем, с който да изплати закупуването на автобусите от сключената обществена поръчка“.