      петък, 06.02.26
          21:00 НА ЖИВО: Церемонията по откриването на Зимните Олимпийски игри17:39 Първа реакция от Украйна на атентата срещу Алексеев: Един ден делото ще бъде доведено до край!16:52 Проф. Илин Савов пред Евроком: Грози ни вълна от шантаж със записи от лекарски кабинети и хотели (аудио)16:27 Досиетата „Епстийн": Връзки с „Мосад", какво значи „пица", „хотдог" и „сос", и каква е българската следа на Робърт Максуел (видео)16:01 От последните минути: Завършиха преговорите между Иран и САЩ, ето за какво се разбраха15:35 Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни
          Скандал в София: „Столичен автотранспорт“ купува 18-годишни автобуси на 8 пъти завишена цена

          На 30 януари 2026 г. ръководството на „Столичен автотранспорт“ ЕАД е подписало договор, който повдига сериозни въпроси относно управлението на публичните финанси в София. Според общинския съветник от „Да, България“ Симеон Ставрев, общинското дружество се готви да заплати сумата от 2 369 837,87 евро за доставка на 18-годишни автобуси, чиято реална пазарна стойност е драстично по-ниска.

          Сигналът за съмнителната сделка бе оповестен от Ставрев в ефира на „Дарик радио“, където той изрази силното си възмущение от параметрите на контракта. Според неговите изчисления и проучвания, цената, която софиянци ще платят, надвишава пазарните нива близо осем пъти. Автобусите са описани като превозни средства в „окаяно състояние“, което поставя под въпрос целесъобразността на инвестицията под претекст за обновяване на подвижния състав.

          „Като видях сключения договор, не можах да повярвам“, споделя общинският съветник и добавя:
          „Всичко в тази сделка е абсурдно – защо трябва да докараме 18-годишни автобуси и как ръководството на Столичен автотранспорт може да си позволи да разходва по този начин такава сума пари от публичните финанси?“

          Разследването на Ставрев включва проверка в специализирани германски сайтове за търговия с превозни средства. Чрез идентификация по номерата на рамите, посочени в офертата на фирмата изпълнител, той е открил обяви за абсолютно същите автобуси. Цените в тези обяви са осем пъти по-ниски от сумата, заложена в обществената поръчка на столичнато дружество.

          Освен финансовите несъответствия, снимковият материал от обявите разкрива и критичното техническо състояние на машините. Виждат се остарял дизайн, изпокъсани кожени седалки и силно амортизирани шофьорски табла. Данните за пробега надхвърлят 700 000 километра, което предполага необходимост от незабавни и скъпоструващи ремонти. Това създава риск сделката да се превърне в „бездънна яма“ за общинския бюджет, изискваща нови обществени поръчки за сервизиране.

          Съмненията за корупционни практики се задълбочават и от информацията за изпълнителя. Фирмата, която ще достави превозните средства, е „АВАРИЙНИ МОБИЛНИ СИСТЕМИ“ ЕООД. Нейният собственик, Мустафа Мустафа, вече е свързван с друг скандал – доставката на вертикални климатици за „Столичен електротранспорт“ на завишени цени.

          Симеон Ставрев припомня контекста на управлението на общинските дружества в София. Настоящият директор на „Столичен автотранспорт“ заема поста без конкурс, след като бе назначен през лятото на 2024 г. Това стана с гласовете на т.нар. „икономическо мнозинство“ в Столичния общински съвет, включващо ГЕРБ, БСП, ИТН, отцепници от „Възраждане“ и Карлос Контрера. Въпреки статута си на временни ръководители, тези директори управляват дружествата и техните многомилионни бюджети вече повече от година и половина.

          В коментара си Ставрев засяга и националната политическа обстановка, която рефлектира върху проблемите на града:
          „Отиващото си правителство, правителството на Пеевски, не може да намери пари по нито една оперативна програма, за да осигури финансиране за подвижен състав в София, и бави плащанията за ключови обекти като бул. „Стамболийски“. На фона на това остава неясно дали икономическото мнозинство в Столична община ще гласува заем, с който да изплати закупуването на автобусите от сключената обществена поръчка“.

