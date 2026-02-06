НА ЖИВО
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
          България

          Скандал в СОС: Искат спешна смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“

          Превозните средства са на възраст 18 години, а общата стойност на сделката възлиза на 2 369 837,87 евро.

          6 февруари 2026 | 13:54 240
          Снимка: Градът
          Росица Николаева
          Общински съветници от коалицията ПП-ДБ и „Спаси София“, заедно с представители на „Синя София“, официално внасят доклад в Столичния общински съвет (СОС) с искане за отстраняване на директора на „Столичен автотранспорт“ ЕАД Стилян Манолов.

          Предложението включва и освобождаване на целия съвет на директорите на общинското дружество, съобщиха от пресцентъра на СОС.

          В основата на искането стоят съмнения за сериозно ощетяване на общинския бюджет чрез два новоподписани договора. По настояване на председателя на групата на ПП-ДБ Бойко Димитров, точката за смяна на временното ръководство и стартиране на конкурс за нов състав е включена в дневния ред на предстоящото заседание на 12 февруари.

          Според изнесените данни от общинския съветник Симеон Ставрев, на 30 януари ръководството на „Столичен автотранспорт“ е подписало договор за доставка на 25 употребявани автобуса Mercedes-Benz O 530 G Citaro. Превозните средства са на възраст 18 години, а общата стойност на сделката възлиза на 2 369 837,87 евро. Изчисленията показват, че единичната цена на автобус достига 94 793,51 евро без ДДС.

          Общинските съветници алармират за драстична разлика в цените. След проверка по номер на рамата, те са открили същите превозни средства в автокъща в Германия, където цената за брой е средно около 9 900 евро. Тази информация бе оповестена първоначално на пресконференция на 19 януари. Тогава директорът Стилян Манолов заяви пред медиите, че няма да подпише подобен договор, но според новите данни сделката е факт дни по-късно.

          Бойко Димитров отправи призив към колегите си от политическите групи на ГЕРБ и БСП да подходят отговорно към ситуацията и да подкрепят доклада за отстраняване на избраното от тях временно ръководство.

          От своя страна, от дружеството „Столичен автотранспорт“ по-рано днес коментираха разпространените от съветниците кадри и твърдения, определяйки ги като „грозна манипулация“.

